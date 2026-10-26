رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در صدور شناسنامه برای محصولات کشاورزی، نام تولیدکننده یا کشاورز به عنوان پدر و مشخصات مزرعه به عنوان مادر گنجانده می‌شود.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، پیمان عالمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار رسانه ملی با بیان اینکه بر اساس ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، شناسه دار کردن محصولات الزامی است، تصریح کرد: تاکنون برای بیش از ۱۰۰ هزار واحد تولیدی شناسنامه صادر شده است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه اجرای این طرح از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده است، افزود: پیش از صدور شناسنامه محصول، باید شناسنامه واحد تولیدی صادر شود؛ به این معنا که مشخصات دقیق محل کشت شامل نقشه، پلیگون منطقه و هویت بهره‌بردار ثبت گردد. در این تمثیل، مزرعه حکم «شناسنامه مادر» و کشاورز حکم «شناسنامه پدر» را دارد. تاکنون شناسنامه بیش از ۱۰۰ هزار واحد تولیدی صادر و اطلاعات آنها ثبت شده است.

او با اشاره به آغاز صدور شناسنامه محصول تصریح کرد: همچنین حدود سه ماه است که صدور شناسنامه محصول در سراسر کشور کلید خورده و این اقدام برای محصولاتِ ارجحِ تعیین‌شده توسط معاونت‌های زراعت و باغبانی وزارتخانه در حال اجراست؛ با این تفاوت که گلخانه‌ها در اولویت نخست قرار دارند. خوشبختانه با اخذ مصوبه هیئت‌رئیسه، شناسنامه واحد‌های گلخانه‌ای بر اساس پروانه بهره‌برداری آنها به صورت رایگان صادر می‌شود. گلخانه‌داران محترم می‌توانند به پشتوانه این شناسنامه، شناسه یکتا و محصول را دریافت کنند و با الصاق یک بارکد دوبعدی (QR Code) به محصولات خود، مسیر صادرات و عرضه داخلی را هموار سازند.

پیمان عالمی درباره آثار مثبت این طرح در حوزه صادرات و بازار داخلی گفت: امسال موفق شدیم برای نخستین بار کیوی را با شناسنامه محصول صادر کنیم و این رویداد خجسته رقم خورد. این روند در بازار‌های داخلی نیز با قدرت ادامه دارد و محصولات مذکور در نمایشگاه‌های مختلف عرضه شده‌اند.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با توسعه این طرح، مصرف‌کنندگان گرامی بتوانند با اطمینان خاطر محصولات غذایی سالم را به سفره‌های خود بیاورند؛ به طوری که هر شهروند می‌تواند تنها با اسکن کردن QR کد الصاق‌شده به محصول به وسیله تلفن همراه، اطلاعات کامل روند تولید، منطقه کشت و اطمینان از سلامت محصول را به راحتی رصد کند.