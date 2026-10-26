مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از تخریب ۲۰ کوخه شکار و جمع‌آوری ادوات صید و زنده‌گیری پرندگان شکاری در جریان گشت‌های حفاظتی یگان حفاظت محیط زیست استان در فصل بازگیری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی اظهار کرد:همزمان با فصل بازگیری و با هدف مقابله با شکار و زنده‌گیری غیرمجاز پرندگان شکاری، گشت‌های حفاظتی یگان حفاظت محیط زیست در چند شهرستان استان اجرا شد که در جریان این اقدامات، ۲۰ باب کوخه تخریب و ادوات صید و زنده‌گیری پرندگان شکاری جمع‌آوری شد.

وی افزود: در جریان گشت و کنترل مشترک یگان حفاظت اداره‌کل و یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رامشیر، ۱۷ باب کوخه تخریب و دو فرد قمری خانگی نیز رهاسازی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: همچنین مأموران یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان در جریان گشت و کنترل در حوزه استحفاظی این شهرستان، دو باب کوخه را تخریب کردند.

اشرفی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان خرمشهر گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان نیز یک باب کوخه را تخریب کردند و یک فرد سنقر سفید و یک فرد یاکریم را در طبیعت رهاسازی کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با تأکید بر اهمیت حفاظت از پرندگان شکاری در فصل بازگیری بیان کرد: ایجاد و استفاده از کوخه‌ها و ادوات زنده‌گیری، زمینه‌ساز شکار غیرمجاز و تهدیدی برای حیات‌وحش است؛ ازاین‌رو، گشت‌های حفاظتی و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با این تخلفات در مناطق تحت مدیریت و حوزه‌های استحفاظی شهرستان‌ها ادامه خواهد داشت.

اشرفی از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک به شکار و زنده‌گیری غیرمجاز پرندگان، موضوع را از طریق مراجع و سامانه‌های ارتباطی حفاظت محیط زیست گزارش دهند.