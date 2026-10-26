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تیم طوفان شمال روستای نورآباد شهرستان مُهر در مسابقات فوتبال زمین خاکی شهر خوزی این شهرستان قهرمان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیئت فوتبال شهرستان مُهر گفت: مسابقات فوتبال زمین خاکی شهر خوزی با شرکت هشت تیم و ۲ گروه چهار تیمی از شهرستانهای مُهر و لامرد در زمین خاکی فوتبال شهر خوزی برگزار شد و با قهرمانی تیم فوتبال طوفان شمال روستای نورآباد به پایان رسید.
محمد شمسی افزود: تیم طوفان شمال روستای نورآباد توانست با نتیجه پنج بر سه، حریف خود را شکست دهد و به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات برسد.
وی بیان کرد: در این دوره از مسابقات تیم اتحاد روستای خره لامرد دوم و تیم شهر خوزی سوم و با اهدال نشان و جام قهرمانی از تیمهای برتر تقدیر شد.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.