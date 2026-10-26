به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کانال تلگرامی علیبک (Ali Bk)، از تیراندازی در تل آویو و کشته شدن دو نفر خبر داد و اعلام کرد علت تیراندازی هنوز مشخص نیست.

یادآور می‌شود شبکه ان تی وی عراق نیز همین خبر را منتشر کرده است.

کشته شدن دو مرد شصت ساله در خیابانی در تل آویو

کانال تلگرامی حزب الله سایبری به نقل از روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت نوشت، دو مرد شصت ساله در خیابان موشه دایان در تل آویو به ضرب گلوله کشته شدند و ظاهرا این حادثه یک جنایت قتل و خودکشی است.