رئیس اداره امور مراکز ویژه زنان در مناطق ۲۲گانه شهر تهران با اشاره به برگزاری مانور عملیاتی مدیریت بحران با تمرکز بر آمادگی زیرساخت‌های ویژه زنان و خانواده در پایتخت گفت: این برنامه با هدف ارزیابی میزان آمادگی زیرساخت‌های ویژه بانوان از جمله مراکز شهربانو، شهردخت و بوستان‌های بانوان در مواجهه با بحران‌ها و حوادث احتمالی مد نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اولین تمرین آمادگی در برابر حوادث و بحران‌ها ویژه بانوان شهرداری تهران امروز -دوشنبه با حضور علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در بوستان ریحانه چیتگر برگزار شد.

مهدیه دولتی، رئیس اداره امور مراکز ویژه زنان در مناطق ۲۲گانه شهر تهران در حاشیه برنامه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اهداف برگزاری مانور عملیاتی مدیریت بحران با تمرکز بر آمادگی زیرساخت‌های ویژه زنان و خانواده در شهر تهران گفت: این برنامه با هدف ارزیابی میزان آمادگی زیرساخت‌های ویژه بانوان از جمله مراکز شهربانو، شهردخت و بوستان‌های بانوان در مواجهه با بحران‌ها و حوادث احتمالی مد نظر قرار گرفت.

وی افزود: در این مانور، مدیران و مسئولان مرتبط در قالب پنج پهنه شمال، شرق، مرکز، جنوب و غرب متناسب با پراکندگی مراکز ویژه بانوان در شهر تهران، سازمان‌دهی شده‌اند تا آمادگی عملیاتی این مجموعه‌ها در شرایط بحرانی مورد ارزیابی قرار گیرد.

دولتی با بیان اینکه برخی از مدیران مدیریت بحران مناطق ۲۲گانه، رؤسای ادارات زنان و خانواده مناطق، مدیران زیرساخت‌های ویژه بانوان و نیروهای ستادی و پشتیبانی در این برنامه حضور دارند، گفت: اجرای مانور با طرح یک سناریوی عملیاتی آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از مواجهه با چالش‌های پیش‌بینی‌شده برای مدیریت شرایط و ارائه راهکارهای مناسب اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: در مرحله نخست، تخلیه اضطراری به‌صورت عملیاتی اجرا می‌شود و شرکت‌کنندگان با انتقال به فضای امن و نمایش آموزش‌های پیشین، مراحل اولیه مواجهه با بحران را تمرین می‌کنند. سپس در قالب کارگاه تخصصی، سناریوی بحران و چالش‌های مرتبط با آن مطرح شده و گروه‌ها برای حل مسائل در حوزه‌هایی از جمله مدیریت بحران، امنیت و پشتیبانی به رقابت و ارزیابی عملیاتی می‌پردازند.

رئیس اداره امور مراکز ویژه زنان در مناطق ۲۲گانه تهران تصریح کرد: در پایان، عملکرد پهنه‌ها در مدیریت چالش‌های تعیین‌شده بررسی و پهنه برتر معرفی می‌شود. همچنین با حضور مدیران بحران مناطق ۲۲گانه، زمینه انتقال تجربیات و الگوبرداری از این تمرین برای اجرای برنامه‌های مشابه در سایر مناطق شهر تهران فراهم خواهد شد.

دولتی خاطرنشان کرد: این مانور با همکاری سازمان مدیریت بحران شهر تهران و مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران و براساس برنامه ها و پهنه‌بندی‌های از پیش تعیین‌شده برگزار می‌شود تا آمادگی مراکز ویژه بانوان برای مواجهه با حوادث احتمالی ارتقا یابد.