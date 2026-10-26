در مراسم تجلیل از حامیان اشتغال کمیته امداد، بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و حرکت مددجویان به سمت توانمندسازی در اشتغال تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم تجلیل از حامیان اشتغال کمیته امداد، کارآفرینان و جمعی از خیرین در محل کمیته امداد برگزار شد.

در این مراسم، جمعی از حامیان و کارآفرینانی که در ایجاد فرصت‌های شغلی برای خانواده‌های تحت حمایت این نهاد نقش‌آفرینی کرده‌اند، تقدیر شد. هدف اصلی این رویداد، تقویت همکاری میان بخش خصوصی، خیرین و نهاد‌های حمایتی برای ایجاد اشتغال پایدار و حرکت به سمت توانمندسازی و خودکفایی مددجویان عنوان شده است.

مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد در این مراسم با تأکید بر اهمیت اشتغال‌زایی گفت: نگاه کمیته امداد، حرکت از حمایت‌های صرفاً نقدی به سمت ایجاد شغل‌های پایدار و عزت‌بخش است. حامیان اشتغال، بازوی اصلی کمیته امداد در این مسیر هستند.

وی در همایش تجلیل از حامیان و یاوران اشتغال این نهاد گفت: ایجاد درآمد باثبات و اشتغال پایدار باید در صدر برنامه‌های حمایتی کمیته امداد قرار گیرد. این نهاد با تکیه بر تجربه بیش از ۴۵ سال فعالیت خود، سه رکن اشتغال، مسکن و تقویت فرهنگ خودباوری و خوداتکایی را برای توانمندسازی مددجویان دنبال می‌کند. برخورداری از حمایت‌های مستمر و اصولی برای تثبیت اشتغال، رسیدن درآمد ماهانه به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار یا بیشتر از آن و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده به‌گونه‌ای که دهک درآمدی آن تغییر کند، از جمله شاخص‌های در نظر گرفته‌شده برای خودکفایی است.

رئیس کمیته امداد با بیان اینکه حمایت از مددجویان نباید صرفاً به پرداخت تسهیلات محدود شود، گفت: اگر فردی پس از دریافت تسهیلات با بدهی یا مشکلات اقتصادی مواجه شود و کسب‌وکارش در معرض شکست قرار گیرد، وظیفه داریم از او حمایت کنیم تا دوباره به چرخه فقر بازنگردد. در سال ۱۴۰۲، هم‌زمان با دولت شهید آیت‌الله رئیسی، ۱۰۰ هزار نفر از مددجویان به مرحله خودکفایی رسیدند و در دوره ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان نیز جشن خودکفایی ۸۰ هزار نفر از مددجویان برگزار شد.

بختیاری با اشاره به گستردگی جامعه تحت حمایت کمیته امداد، بر ضرورت تأمین و تخصیص به‌موقع منابع اشتغال‌زایی تأکید کرد و گفت: امسال ۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال برای این نهاد پیش‌بینی شده است که جذب کامل آن می‌تواند زمینه توسعه فرصت‌های شغلی و حمایت از کارآفرینان را فراهم کند.

وی با بیان اینکه بخشی از تسهیلات سال گذشته در ماه‌های ابتدایی سال جاری برای ایجاد اشتغال استفاده شده است، خواستار اصلاح ضوابط بانک مرکزی برای محاسبه تسهیلات پرداخت‌نشده سال قبل در اعتبارات سال جدید شد و افزود: این اصلاح می‌تواند به کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بانک‌های عامل در اجرای بهتر برنامه‌های اشتغال‌زایی کمک کند.

رئیس کمیته امداد با اشاره به محدودیت‌های موجود در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال، خواستار همکاری بیشتر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی برای رفع موانع موجود شد.

بختیاری با تأکید بر نقش مهارت‌آموزی در پایداری مشاغل گفت: اشتغال پایدار بدون آموزش مهارت‌های مورد نیاز امکان‌پذیر نیست و کمیته امداد با همکاری سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، فرایند‌های لازم برای توانمندسازی شغلی مددجویان را دنبال می‌کند.

وی در پایان با قدردانی از مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها، راهبران شغلی و کارآفرینان، نقش آنان را در ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت مهم دانست و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی برای مقابله عزتمندانه با فقر تأکید کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های کمیته امداد امام خمینی گفت: شکستن زنجیره فقر باید یکی از اولویت‌های اصلی نهاد‌های حمایتی باشد و در این مسیر، توجه به کودکان و نوجوانان اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی از خطر‌های موجود در خانواده‌های کم‌درآمد، تداوم چرخه فقر در نسل‌های بعدی است؛ از این رو، توانمندسازی کودکان و نوجوانان باید با تمرکز بر آموزش مهارت‌های پایه و قدرت حل مسئله دنبال شود تا آنان در دوران جوانی بتوانند بدون وابستگی به حمایت‌های مستمر، زندگی و فعالیت اقتصادی خود را اداره کنند.

سیدعلی مدنی‌زاده با تأکید بر حمایت این وزارتخانه از برنامه‌های توانمندسازی، به ضرورت توسعه مشاوره و راهبری مشاغل خرد اشاره کرد و گفت: در کنار تأمین مالی و اتصال مشاغل به زنجیره‌های تولید، باید زمینه ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان خرد و بازار مصرف فراهم شود.

مدنی‌زاده با بیان اینکه دسترسی به بازار از مشکلات اصلی مشاغل خانگی و خرد است، افزود: شرکت‌های تخصصی می‌توانند با تجمیع ظرفیت این مشاغل، تقاضای مشترک ایجاد کنند و میان تولیدکنندگان و بازار هدف، از جمله صنایع بزرگ و مصرف‌کنندگان، ارتباط برقرار کنند.

وی با اشاره به نقش شبکه بانکی در توسعه این الگو افزود: بانک‌ها می‌توانند با ایجاد یا حمایت از شرکت‌های راهبری و مشاوره، به تجمیع تقاضا‌ها و هدایت تسهیلات به سمت فعالیت‌هایی کمک کنند که بازار مشخص و ظرفیت رشد دارند.

وزیر اقتصاد، بهره‌وری پایین را یکی از موانع پایداری مشاغل خرد دانست و گفت: اگر تسهیلات در اختیار فعالیت‌هایی قرار گیرد که بازدهی لازم را ندارند، منابع مالی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.