بیش از ۴۰۰ تخت بیمارستانی با هدف جبران کمبود تخت‌های بستری و ارتقای خدمات سلامت به ظرفیت مراکز درمانی استان البرز افزوده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های درمانی استان اظهار کرد: البرز از نظر تعداد تخت‌های بیمارستانی متناسب با جمعیت، در رده‌های پایانی کشور قرار دارد و توسعه ظرفیت بیمارستانی از اولویت‌های دانشگاه علوم پزشکی استان به شمار می‌رود.

محسن یادگاری در برنامه رادیویی «رهیافت» صدا و سیمای استان با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های بیمارستانی افزود: ۲۶۰ تخت بیمارستان شهید سلیمانی فردیس به بهره‌برداری رسیده است و بیمارستان ولیعصر کمالشهر نیز با ظرفیت ۱۳۰ تخت، طبق برنامه اعلام‌شده، قرار است ماه آینده افتتاح شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی البرز، بیمارستان ۲۶۲ تختخوابی سیدالشهدا را از دیگر پروژه‌های مهم حوزه درمان استان عنوان کرد و گفت: پیگیری‌های لازم برای پیشبرد این طرح در حال انجام است.

یادگاری همچنین از آغاز فعالیت بیمارستان محسنون در شهر جدید هشتگرد خبر داد و افزود: بیمارستان طالقان نیز با پیشرفت فیزیکی حدود ۵۰ درصد در حال احداث است.

وی با تأکید بر اینکه توسعه خدمات درمانی تنها به افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: تکمیل و تجهیز مراکز درمانی، تأمین نیروی انسانی و فراهم‌کردن منابع مالی پایدار از الزامات ارتقای ظرفیت خدمات‌رسانی در استان است و تحقق این اهداف به همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف اقتصادی نیاز دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی البرز در ادامه از مطالبات حدود چهار همتی این دانشگاه از سازمان‌های بیمه‌گر خبر داد و گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت، بیمه نیروهای مسلح و سایر بیمه‌ها، تأمین هزینه‌های جاری و استمرار خدمات درمانی را با مشکلاتی مواجه کرده است.

یادگاری با اشاره به هزینه‌های مستمر مراکز درمانی تصریح کرد: پرداخت حقوق و کارانه کارکنان، تأمین دارو و تغذیه بیماران و هزینه‌های جاری بیمارستان‌ها از جمله تعهداتی است که نیازمند تأمین منابع مالی به‌موقع است؛ از این رو ، تسویه مطالبات دانشگاه از بیمه‌ها نقش مهمی در تداوم ارائه خدمات به بیماران دارد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های سلامت گفت: مشارکت شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی استان در ساخت بیمارستان‌ها و تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های درمانی می‌تواند به تسریع روند توسعه مراکز بیمارستانی کمک کند.

یادگاری در پایان، کمبود تخت‌های بیمارستانی را یکی از چالش‌های مهم حوزه سلامت البرز دانست و ابراز امیدواری کرد با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، تأمین اعتبارات مورد نیاز و تقویت همکاری میان بخش‌های مختلف، ظرفیت ارائه خدمات درمانی در استان افزایش یابد و دسترسی شهروندان به خدمات بیمارستانی بهبود پیدا کند