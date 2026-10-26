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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از ارسال ۱۱۷ هزار تن گندم مازاد بر نیاز استان به پنج استان مصرفکننده کشور از آغاز فصل خرید تضمینی تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان، با اشاره به تعهد و نقشآفرینی مؤثر این استان در چرخه تأمین نان و امنیت غذایی کشور گفت: به لطف پروردگار و با همت والای کشاورزان سختکوش استان و برنامهریزیهای شبانهروزی همکارانمان در مجموعه غله و مراکز خرید، استان زنجان توانسته است علاوه بر تأمین و ذخیرهسازی کامل گندم مورد نیاز مصارف دروناستانی، گامی بزرگ در جهت تنظیم بازار و تأمین گندم سایر استانهای مصرفکننده بردارد.
وی افزود: از ابتدای آغاز عملیات خرید تضمینی تاکنون، بالغ بر ۱۱۷ هزار تن گندم از طریق شبکههای حملونقل جادهای و ریلی، با هماهنگی و مجوزهای شرکت بازرگانی دولتی ایران، به مقصد ۵ استان پرمصرف کشور ارسال و تحویل شده است تا پایداری و ثبات زنجیره آرد و نان در سراسر میهن عزیزمان حفظ شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با تأکید بر استمرار پایش کیفی و لجستیکی این فرآیند ادامه داد:تلاش ما همواره بر این بوده که گندمهای تحویلی با بالاترین استاندارد کیفی و در کوتاهترین زمان ممکن بارگیری و به سیلوها و کارخانجات مقصد منتقل شوند.
وی گفت: روند جابهجایی و مدیریت موجودی سیلوها با دقت، شفافیت و مطابق با سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تا پایان تکالیف ابلاغی با جدیت ادامه خواهد داشت.