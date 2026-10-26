به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان، با اشاره به تعهد و نقش‌آفرینی مؤثر این استان در چرخه تأمین نان و امنیت غذایی کشور گفت: به لطف پروردگار و با همت والای کشاورزان سخت‌کوش استان و برنامه‌ریزی‌های شبانه‌روزی همکارانمان در مجموعه غله و مراکز خرید، استان زنجان توانسته است علاوه بر تأمین و ذخیره‌سازی کامل گندم مورد نیاز مصارف درون‌استانی، گامی بزرگ در جهت تنظیم بازار و تأمین گندم سایر استان‌های مصرف‌کننده بردارد.

وی افزود: از ابتدای آغاز عملیات خرید تضمینی تاکنون، بالغ بر ۱۱۷ هزار تن گندم از طریق شبکه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، با هماهنگی و مجوز‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران، به مقصد ۵ استان پرمصرف کشور ارسال و تحویل شده است تا پایداری و ثبات زنجیره آرد و نان در سراسر میهن عزیزمان حفظ شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با تأکید بر استمرار پایش کیفی و لجستیکی این فرآیند ادامه داد:تلاش ما همواره بر این بوده که گندم‌های تحویلی با بالاترین استاندارد کیفی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بارگیری و به سیلو‌ها و کارخانجات مقصد منتقل شوند.

وی گفت: روند جابه‌جایی و مدیریت موجودی سیلو‌ها با دقت، شفافیت و مطابق با سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تا پایان تکالیف ابلاغی با جدیت ادامه خواهد داشت.