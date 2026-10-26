معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از آغاز ارسال گزارش‌های آماری دفتر اقتصاد مسکن به بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حبیب‌الله طاهرخانی در گفت‌وگویی با اشاره به ساماندهی آمارهای بخش مسکن اعلام کرد: با تعامل انجام‌شده، گزارش‌های آماری بازار مسکن از دفتر اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان، به‌منظور انتشار رسمی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین درباره آخرین وضع پرونده مسکن مهر در کشور تصریح کرد: در حال حاضر ۶۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده که نیمی از آن یعنی ۳۰ هزار واحد، مربوط به تعاونی‌هاست.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: واحدهای باقیمانده مسکن مهر به طرح نهضت ملی مسکن منتقل می‌شوند تا با برخورداری از تسهیلات این طرح تکمیل شده و پرونده مسکن مهر برای همیشه بسته شود.