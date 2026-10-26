همزمان با نزدیک شدن فصل زمستان و افزایش نگرانی‌ها درباره تامین گاز در پاکستان، گروهی از شهروندان در شهر لاهور، مرکز ایالت پنجاب در اعتراض به قطعی گاز خانگی، افزایش قیمت گاز مایع و گرانی کالا‌های اساسی به خیابان آمدند؛ این در حالی است که گزارش‌ها از قطعی شبانه گاز در اسلام آباد، پایتخت پاکستان نیز حکایت دارد.

اعتراض به کمبود گاز و گرانی در پاکستان در آستانه فصل زمستان

اعتراض به کمبود گاز و گرانی در پاکستان در آستانه فصل زمستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، شماری از شهروندان و اعضای حزب مرکزی مسلم لیگ پاکستان در شهر لاهور با برگزاری راهپیمایی اعتراضی، خواستار رسیدگی دولت به مشکلات تامین گاز خانگی و افزایش هزینه‌های زندگی شدند.

معترضان اعلام کردند قطعی مکرر گاز، افزایش قیمت گاز مایع و گرانی اقلام ضروری از جمله آرد، تامین نیاز‌های روزمره خانوار‌ها را دشوار کرده است.

آنان همچنین دولت را به ناتوانی در ارائه تسهیلات معیشتی به مردم متهم کردند و خواستار تامین مستمر گاز خانگی، مهار کردن قیمت گاز مایع و کاهش هزینه‌های زندگی شدند.

این اعتراضات در آستانه فصل زمستان برگزار می‌شود؛ فصلی که با افزایش مصرف گاز برای گرمایش، تامین سوخت مورد نیاز خانوار‌ها در پاکستان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در اسلام آباد پایتخت پاکستان نیز گزارش‌ها حاکی از محدودیت در عرضه گاز خانگی در ساعات شبانه است؛ به طوری که به گفته منابع محلی، گاز در برخی مناطق از ساعت ۹ یا ۱۰ شب تا ساعت ۴ بامداد قطع می‌شود.

ادامه این محدودیت‌ها در کنار افزایش قیمت گاز مایع، نگرانی‌هایی را درباره دشوارتر شدن تامین سوخت خانوار‌ها با آغاز فصل سرما ایجاد کرده است.

با این حال، جزئیات رسمی درباره دامنه جغرافیایی قطعی‌ها و برنامه دولت برای رفع این محدودیت‌ها در گزارش‌های منتشر شده ارائه نشده است.