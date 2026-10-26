به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات خوزستان گفت: در راستای برنامه‌های توسعه و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی مناطق روستایی، با تجهیز فناوری نسل چهارم تلفن همراه به سایت همراه اول در روستای کاییدیه شهرستان باوی، امکان دسترسی ۳۶ خانوار با جمعیت ۱۲۸ نفر به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

مهدی شه نظری پور با اشاره به اینکه این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) به اجرا درآمده است، ادامه داد: توسعه و ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی، از الزامات گسترش شبکه ملی اطلاعات، تحقق عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال میان مناطق مختلف است و در بهبود دسترسی مردم به خدمات و فرصت‌های اقتصاد دیجیتال نقش‌آفرینی می‌کند.