به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سرهنگ کاظم پناه اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته درباره حوادث رانندگی، ۸۱ درصد تصادفات منجر به فوت موتورسواران در معابر شهری در شش ماهه نخست امسال ناشی از سرعت غیرمجاز و تخلفات رانندگی است.

وی افزود: همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل اصلی این حوادث شامل توانایی نداشتن در کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت غیرمجاز و تختی از سرعت مطمئن، رعایت نکردن حق تقدم، حواس‌پرتی و توجه نکردن به جلو در هنگام رانندگی است.

رئیس پلیس راهور استان بوشهر با تأکید بر اینکه موتورسواران به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر در برابر حواث ترافیکی باید با رعایت سرعت مطمئن، توجه کامل به مسیر حرکت، رعایت حق تقدم و پرهیز از هرگونه عجله و رفتار پرخطر، در کاهش تصادفات و تلفات رانندگی نقش مؤثری داشته باشند، تاکید کرد: استفاده از کلاه‌ایمنی استاندارد در هنگام موتورسواری امری ضروری است و رانندگی ایمن مسئولیت همه ماست.

سرهنگ پناه یادآور شد: پلیس راهور استان بوشهر با هدف کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی تردد در معابر شهری، با تخلفات حادثه‌ساز به‌ویژه سرعت غیرمجاز و حرکات مخاطره‌آمیز با قاطعیت برخورد می‌کند و از شهروندان و راکبان موتورسیکلت درخواست داریم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، حافظ جان خود و دیگران باشند.