به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجمع انتخاباتی هیئت والیبال خوزستان امروز دوشنبه با حضور ۲۶ عضو برگزار شد و شاهرخی توانست با ۲۴ رای، رئیس هیات استان شود.

سعید شاهرخی و محمد چنگلوایی ۲ کاندیدای احراز سمت ریاست هیئت والیبال استان بودند.

پیش از این هدایت والیبال استان برعهده شاهرخی بود که در این دوره توانست مجددا اعتماد اعضای مجمع را به دست آورد.

‌استفاده از ظرفیت ارگان‌ها و شرکت‌های استان در رشته والیبال، گسترش این رشته در سطح استان، فعال کردن تمام هیات‌های شهرستانی، حضور مداوم در مسابقات کشوری و استفاده از ظرفیت مراکز آموزشی مهمترین برنامه‌های رییس هیات خوزستان بود.

‌اعضای مجمع متشکل از رئیس فدراسیون، مدیرکل ورزش و جوانان، روسای هیات‌های ورزشی شهرستان‌ها، نماینده آموزش و پرورش، نماینده باشگاه‌ها، نماینده مربیان و ورزشکاران، نماینده داوران و نامزد ریاست هیات والیبال خوزستان بودند.

‌بر اساس این گزارش، بیش از سه هزار ورزشکار سازمان یافته خوزستانی در رشته والیبال فعالیت می‌کنند.