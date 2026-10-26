به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: در راستای کمک به امور عام المنفعه، رفع یک نقطه حادثه خیز جاده ارومیه به اشنویه که آمار تصادفات رانندگی آن بالاست، با استفاده از ظرفیت احکام توبه اصلاح شد.محمد علی نژاد افزود: در همین راستا دادگاه صلح با صدور حکمی به ارزش چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال، زمینه تامین اعتبار برای رفع مشکل این نقطه پرخطر را فراهم کرد.

به گفته رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز با تلاش مضاعف، عملیات اصلاح این نقطه حادثه‌خیز را انجام داد و یکی از بخش‌های پرخطر این محور سخت‌گذر ایمن‌سازی شد.