مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد از تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر سه شهید گمنام همزمان با ایام فاطمیه در این استان خبر داد.

سرهنگ سلمان خواست‌خدایی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان در نشست برنامه‌ریزی مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در کهگیلویه و بویراحمد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، فرهنگ دفاع مقدس را از عوامل اصلی تثبیت انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت ترویج ارزش‌های ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به حوادث و توطئه‌های مختلف علیه نظام جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی اضافه کرد: پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن رقم خورد، اما تثبیت آن در طول هشت سال دفاع مقدس شکل گرفت؛ دشمنان از همان روزهای نخست انقلاب با ایجاد ناامنی و سازمان‌دهی تحرکات مختلف در مناطق گوناگون کشور، به دنبال براندازی نظام بودند، اما فرهنگ دفاع مقدس و روحیه ایثار و مقاومت، انقلاب اسلامی را در برابر این توطئه‌ها بیمه کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد افزود: امروز نیز در جنگ‌های مختلف، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، جلوه‌هایی از فرهنگ جهادی و ارزش‌های دفاع مقدس به نمایش گذاشته شده و این فرهنگ همچنان نقش مهمی در تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد

میزبانی کهگیلویه و بویراحمد از سه شهید گمنام

سرهنگ خواست‌خدایی در ادامه با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تشییع شهدای گمنام در استان گفت: بر اساس تقویم رسمی کشور و ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) که امسال با ۲۲ آبان‌ماه، روز جمعه، مصادف شده است، به‌عنوان روز ملی شهدای گمنام گرامی داشته می‌شود و مراسم تشییع این شهدا در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای انتقال پیکر مطهر شهدا به استان تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته با معراج شهدای تهران، زمان تحویل پیکر مطهر شهدا به استان بین ۱۲ تا ۱۶ آبان‌ماه پیش‌بینی شده است و تاریخ دقیق آن پس از نهایی‌شدن هماهنگی‌ها اعلام خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این استان امسال میزبان سه شهید گمنام خواهد بود که پس از برگزاری آیین‌های وداع و تشییع، در سه نقطه از استان به خاک سپرده می‌شوند.

وی محل‌های پیش‌بینی‌شده برای تدفین شهدای گمنام را منطقه جبریز شهرستان مارگون، سازمان قضایی نیروهای مسلح استان و پردیس خواهران کوثر دانشگاه فرهنگیان اعلام کرد.

سرهنگ خواست‌خدایی با اشاره به آماده‌سازی یادمان شهید گمنام در منطقه جبریز مارگون، از همکاری مردم، مسئولان محلی و دهیاری این منطقه قدردانی کرد و خواستار مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم استقبال، وداع و تشییع شهدا شد.

تشکیل ستادهای شهرستانی برای استقبال از شهدا

وی همچنین بر ضرورت تشکیل ستاد استقبال و برنامه‌ریزی مراسم شهدای گمنام در شهرستان‌های بویراحمد و مارگون تأکید کرد و گفت: این ستادها به ریاست فرمانداران و دبیری فرماندهان نواحی مقاومت بسیج تشکیل می‌شوند تا هماهنگی‌های لازم برای اجرای برنامه‌ها در سطح شهرستان‌ها انجام گیرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، تأمین امنیت مراسم با همکاری دستگاه‌های امنیتی، فرماندهی انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج را از موضوعات مهم این نشست برشمرد و افزود: برگزاری جلسات شورای تأمین در مرکز استان و شهرستان‌های میزبان نیز برای پیش‌بینی تمهیدات لازم در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ خواست‌خدایی با انتقاد از محقق‌نشدن برخی تعهدات مالی دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته، بر ضرورت پشتیبانی همه‌جانبه از برنامه‌های مرتبط با شهدای گمنام تأکید کرد و گفت: هر آنچه داریم به برکت خون شهداست و خدمت به شهدا، توفیقی الهی و فرصتی برای کسب معنویت است؛ از این رو انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی در تأمین منابع مالی و امکانات لجستیکی مورد نیاز همکاری شایسته‌ای داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان مسئولان استانی و نهادهای مرتبط بیان کرد: محوریت برنامه‌ریزی‌ها با نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار و معاونت‌های استانداری خواهد بود و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد کل، هماهنگی‌های مربوط به اجرای مراسم، تعیین مسیرها و رعایت ضوابط انتقال و حضور پیکر مطهر شهدا در مکان‌های پیش‌بینی‌شده را مدیریت خواهد کرد.

برگزاری مراسم وداع و تشییع در ایام فاطمیه

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد در پایان از برگزاری مراسم شب وداع با شهدای گمنام همزمان با سراسر کشور در شب پنجشنبه خبر داد و خاطرنشان کرد: فضاسازی محیطی متناسب با ایام فاطمیه، آماده‌سازی مسیرهای استقبال، برپایی ایستگاه‌های صلواتی و مشارکت شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی در این برنامه‌ها پیش‌بینی شده است.

وی افزود: برگزاری باشکوه مراسم «حرم تا حرم» و آیین تشییع سه شهید گمنام در روز ۲۲ آبان‌ماه نیز از برنامه‌های محوری استان خواهد بود و تحقق این برنامه‌ها مستلزم هماهنگی، مشارکت و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و مردم است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هم گفت: امروز آثار و برکات خون مطهر شهدا را به‌روشنی در جامعه مشاهده می‌کنیم و همین فرهنگ مقاومت و ایثار، مردم را در برابر مشکلات و بحران‌ها به ایستادگی واداشته است.

فتاح محمدی با قدردانی از تلاش نهاد‌های انقلابی، برگزارکنندگان مراسم فرهنگی و مذهبی و دستگاه‌های مسئول، بر ضرورت بسیج امکانات برای برگزاری باشکوه مراسم استقبال و تشییع شهدای گمنام تأکید کرد و افزود: مسئولان و دستگاه‌های اجرایی باید با تمام توان برای برگزاری این رویداد معنوی در شأن مقام شهدا و مردم استان تلاش کنند.

وی تأمین امنیت و پشتیبانی انتظامی و نظامی را از وظایف دستگاه‌های متولی دانست و ادامه داد: برگزاری شایسته چنین رویداد‌های فرهنگی و مردمی، علاوه بر اقدامات دستگاه‌های مسئول، نیازمند همدلی، همراهی و مشارکت داوطلبانه سایر دستگاه‌ها و خیران است تا امکانات و هزینه‌های مورد نیاز به‌خوبی تأمین شود.