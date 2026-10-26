به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان، شب گذشته هزار و ۱۴۵ کیلوگرم چوب تاغ قاچاقِ تاغزار‌های بخش زواره که به صورت غیر قانونی قطع شده بود، کشف و ضبط شد.

در این عملیات، پنج متهم نیز هنگام حمل چوب‌ها با یک دستگاه خودروی نیسان دستگیر شدند.

این عملیات پس از حدود یک ماه پیگیری پرونده قاچاق چوب با تلاش یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان و با همکاری پلیس آگاهی، پلیس مبارزه با مواد مخدر و پشتیبانی دستگاه قضایی بخش زواره اجرا شد.

بر اساس آمار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان، از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۲ پرونده مربوط به قطع درختان، قاچاق چوب و فروش زغال تشکیل شده و بیش از ۴۶۰۰ کیلوگرم چوب تاغ از متخلفان کشف و ضبط شده است.

تاغ ها، درختچه‌هایی سربلند با ساقه‌هایی روشن و شاخه‌های آویزان و نامنظم و برگ‌ها و ساقه‌هایی بندبند با رنگ سبز کمرنگ هستند که از سازگارترین گیاهان بیابان شمرده شده و به قهرمان کویر شناخته می‌شوند.