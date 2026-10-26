مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه قدرت موشکی و پهپادی بومی را عامل اقتدار ایران دانست و گفت: در این حوزه مدیون شهیدان طهرانی مقدم و حاجی زاده هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سردار «علی بلالی» مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سی و ششمین یادواره شهدای شهر بسطام که در میدان اقتدار این شهر برگزار شد، با اشاره به سخنان رهبر شهید مبنی بر اینکه «سی‌سال از جنگ گذشته و اگر سیصد سال هم بگذرد نباید بگذاریم یاد و نام شهدا فراموش شود»، اظهار داشت: این مجالس باشکوه و عظمت شکل‌گرفته و ما از آن لذت می‌بریم و احساس غرور می‌کنیم.

او با طرح این پرسش که «آیا شهدا به جلسات ما احتیاج دارند؟» تصریح کرد: ابداً؛ شهدا در اعلا علیین قرار گرفتند و نیاز به این مراسمات ندارند، بلکه ما باید به دنبال خانواده شهدا برویم تا شفاعت کنند و این جلسات را شکل می‌دهیم تا خودمان از مصیبت‌ها نجات پیدا کنیم و شفاعت پیدا کنیم.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران با بیان اینکه خانواده شهدا، جانبازان و اسرا در ایجاد اقتدار نظام نقش دارند، اظهار کرد: ما مدیون شهدا هستیم و باید دین خود را ادا کنیم.

سردار بلالی در ادامه با مرور نقاط اقتدار نظام در سال‌های دفاع مقدس گفت: در جنگ هشت‌ساله ۸۷ کشور مستقیم و غیرمستقیم به صدام کمک کردند تا جلوی نظام بایستند، اما حرکت‌های ابتدای انقلاب که ندای تجزیه‌طلبی راه انداختند نتوانستند کاری از پیش ببرند و کودتای نوژه را رقم زدند و باز هم ناکام ماندند و ما از ۱۱ کشور اسیر گرفتیم.

او با اشاره به فرموده امام خمینی(ره) که «دزدی آمده سنگ انداخته و فرار کرده است»، افزود: مردم روحیه گرفتند و وارد میدان شدند و امروز در نیروهای مسلح به اقتدار رسیده‌ایم تا جایی که صادرکننده موشک هستیم و در انرژی اتمی و سلول‌های بنیادی نیز پیشرفت کرده‌ایم؛ خواستیم که توانستیم.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران با اشاره به توانمندی موشکی کشور خاطرنشان کرد: موشک‌های ما با برد ۲ هزار کیلومتر و نقطه زن هستند و ابتدا در عین الاسد زده شد و این توانمندی امتحان شده و دانش بومی است و کسی نمی‌تواند آن را بگیرد؛ در هر حوزه‌ای گوش به ولی‌فقیه دادیم پیروز شدیم.

او در پایان با درود بر شهدایی که مدیون آن‌ها هستیم، از تلاش شهید طهرانی مقدم و شهید حاجی‌زاده برای پیشرفت فضایی قدردانی کرد و گفت: امروز به توانمندی‌های فراوان در موشک و پهپاد و ابزار دیگر رسیده‌ایم و از برگزارکنندگان این یادواره شهدا تشکر می‌کنیم.

در این یادواره شهدا که به یاد ۸۶ شهید و ۴ شهید گمنام این منطقه با حضور نماینده مردم شهرستان‌های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، مسؤولان شهرستانی برگزار شد، امام‌جمعه شهر بسطام خیرمقدم گفت و مرثیه‌سرایی و اجرای سرود و خاطره‌گویی اجرا شد.

این یادواره شهدا به همت ستاد یادواره شهدا، خانواده‌های شهدا، پایگاه‌های مقاومت بسیج، بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان و شهرداری و شورای اسلامی شهر بسطام برگزار شد.