کتاب طنز «بُعد ممنوع» به قلم سمانه خاکبازان با موضوع بررسی تاریخ پهلوی با ماشین زمان و درونمایه قدرت علمی، مبارزه با تحریف تاریخ، مقاومت و استکبارستیزی به‌زودی منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «بُعد ممنوع» داستان ماجراجویی تیم دانش‌آموزی رباتیک ایران است که در حال برگزاری فینال مسابقات رباتیک با تیم آمریکا هستند. برای آنها ماجرا‌هایی به وجود می‌آید و با ماشین زمان، به مقاطع مهمی از تاریخ معاصر ایران، از جمله اشغال تهران در شهریور ۱۳۲۰، دوران کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و دوره واگذاری نفت ایران به بیگانه سفر می‌کنند.

این اثر با تلفیق فضای علمی‌ـ‌تخیلی و رویداد‌های تاریخی، به موضوعاتی همچون دخالت قدرت‌های خارجی، وابستگی سیاسی در دوران پهلوی می‌پردازد و تلاش می‌کند این مفاهیم را در قالب داستانی تصویری و متناسب با مخاطب نوجوان بازگو کند.

کتاب طنز «بُعد ممنوع» با تصویرگری کمیل کریمی به‌زودی توسط انتشارات نوشکا منتشر می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند در مرحله پیش‌فروش، کتاب «بُعد ممنوع» را از طریق تارنمای «من و کتاب»، کتاب را با یک دوره آموزش رایگان رباتیک (به صورت مجازی) به همراه ارسال رایگان به تمام نقاط ایران دریافت کنند.