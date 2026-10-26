رئیس مجمع نمایندگان فارس از پیگیری‌ رفع موانع اجرایی و ازسرگیری طرح راه‌آهن شیراز-بوشهر خبر داد و بر اهمیت اتصال ریلی استان به خلیج فارس تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس مجمع نمایندگان فارس با تشریح آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این مسیر گفت: کارگاه شماره ۳ در محدوده استان فارس حدود ۷۰ درصد و کارگاه شماره ۴ در مسیر امام‌زاده اسماعیل تا شیراز حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

غلامرضا توکل شوریجه افزود: مذاکراتی با وزارتخانه‌های مربوطه و شرکت‌های مسئول انجام شده و از مسئولان ذی‌ربط نیز برای بازدید از طرح دعوت شده است تا روند اجرا با سرعت بیشتری دنبال شود.

رئیس مجمع نمایندگان فارس، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ریلی، راه‌آهن شیراز-گل‌گهر را از مطالبات اصلی مردم استان دانست و اظهار کرد: این مسیر در جابه‌جایی کالا و مسافر و توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی نقش مهمی دارد.

توکل شوریجه با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در هفته آینده با حضور نمایندگان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأکید کرد: این نشست با هدف بررسی موانع و تسریع در اجرای طرح برگزار می‌شود.

وی همچنین با اشاره به طرح راه‌آهن شیراز-بوشهر تصریح کرد: این مسیر که پیش‌تر متوقف مانده بود، با پیگیری‌های انجام‌شده در مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، کمیسیون امنیت ملی و شورای عالی امنیت ملی، بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مجمع نمایندگان فارس در پایان تأکید کرد: تکمیل مسیر‌های ریلی شیراز-گل‌گهر و شیراز-بوشهر می‌تواند به تقویت حمل‌ونقل بار و مسافر، تسهیل ارتباط فارس با بنادر جنوبی و افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی استان کمک کند.

وی تأمین منابع مالی و هماهنگی میان تمام دستگاه‌های مسئول در سطح ملی و استانی را از عوامل کلیدی در پیشبرد این طرح‌ها دانست.