رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به دانش گسترده، تسلط زبانی و شناخت شهید علی لاریجانی از دنیای معاصر گفت: او در دیدار با شخصیت‌های سیاسی و علمی خارجی، تصویری موجه و شایسته از ایران ارائه می‌کرد و مایه سربلندی ملت بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامعلی حدادعادل در مراسم یادبود استاد شهید علی لاریجانی در دانشگاه تهران با اشاره به سابقه بیش از ۵۰ سال آشنایی خود با این شهید افزود: آشنایی من با دکتر لاریجانی به نیمه نخست دهه ۱۳۵۰ و دوران تحصیل ایشان در رشته ریاضی دانشگاه صنعتی شریف بازمی‌گردد؛ زمانی که من برای دانشجویان رشته‌های مهندسی و علوم، درس‌های فلسفه و علوم انسانی ارائه می‌کردم و ایشان نیز از دانشجویان من بودند.

وی افزود: نزدیکی فکری ما از همان زمان آغاز شد و بعد‌ها پیوند‌های خانوادگی و آشنایی ایشان با اندیشه‌های شهید مطهری نیز به تقویت این ارتباط انجامید. علاقه من به ایشان با ادامه تحصیل در حوزه فلسفه بیشتر شد و پس از ورود من به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، بار دیگر فرصت همکاری علمی و ارتباط دانشگاهی با ایشان فراهم شد.

حدادعادل با اشاره به راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد لاریجانی گفت: پایان‌نامه ایشان درباره فلسفه ریاضی از دیدگاه کانت بود؛ موضوعی که با تحصیلات و علایق علمی ایشان تناسب داشت، چراکه هم در رشته ریاضی تحصیل کرده بود و هم به فلسفه کانت علاقه‌مند بود. این پایان‌نامه در سال ۱۳۷۴ به پایان رسید.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ادامه به ویژگی‌های شخصیتی شهید لاریجانی پرداخت و گفت: دکتر لاریجانی فردی متدین، مؤمن، متعهد و اهل تهجد بود و حتی مخالفان سیاسی او نیز در این ویژگی‌ها تردیدی نداشتند. او در مسئولیت‌های مختلف، فردی بااستعداد، باسواد، منظم، پرکار و دقیق بود و از اطلاعات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف برخوردار بود.

وی با بیان اینکه لاریجانی در زمینه‌های ریاضی، فلسفه و معارف اسلامی دانش داشت، افزود: آشنایی با زبان عربی و استفاده از زبان انگلیسی، شناخت دنیای معاصر و برخورداری از قدرت تحلیل، از دیگر ویژگی‌های او بود. لاریجانی در دیدار با شخصیت‌های سیاسی و علمی خارجی، چهره‌ای موجه و شایسته از ایران به نمایش می‌گذاشت و موجب سربلندی کشور می‌شد.

حداد عادل با اشاره به فعالیت‌های شهید لاریجانی در سه حوزه فرهنگ، سیاست و علم و دانش اظهار کرد: او از ابتدای انقلاب تا زمان شهادت در این سه عرصه فعال بود؛ در حوزه فرهنگ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما را اداره کرد و در کنار مسئولیت‌های اجرایی، فعالیت‌های فرهنگی دیگری نیز داشت.

وی حضور دانشگاهی لاریجانی را مثبت و مؤثر توصیف کرد و گفت: او تلاش می‌کرد تا حد امکان تدریس در دانشگاه را ادامه دهد و حتی زمانی که مسئولیت‌های سیاسی سنگینی بر عهده داشت، از فعالیت علمی فاصله نگیرد. موضوعات متنوعی که در کلاس‌های درس مطرح می‌کرد، نشان‌دهنده پویایی ذهن و گستردگی علایق علمی او بود.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با یادآوری دیدار‌های خود با لاریجانی پیش از آغاز کلاس‌های درس گفت: گاهی پیش از شروع کلاس، فرصتی برای گفت‌و‌گو درباره مسائل عمومی و شرایط کشور داشتیم. او برای وقت دانشجویان و مسئولیت تدریس اهمیت قائل بود و همواره تلاش می‌کرد وظایف دانشگاهی خود را به‌درستی انجام دهد.

حداد عادل با اشاره به فعالیت‌های سیاسی لاریجانی پس از انقلاب افزود: او از جمله در مسئولیت معاونت امور مجلس سپاه پاسداران، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و ریاست مجلس فعالیت داشت و در دوره‌ای نیز رقابت سیاسی میان ما شکل گرفت؛ با این حال، هر دو تلاش کردیم حدود رقابت را رعایت کنیم و اجازه ندهیم اختلاف‌نظر‌ها به اصل انقلاب آسیب برساند.

وی ادامه داد: پس از انتخاب دکتر لاریجانی به ریاست مجلس، من نیز به‌عنوان نماینده در مجلس حضور یافتم و به وظایف خود عمل کردم. هرجا احساس می‌کردم رقابت سیاسی ممکن است به اصول انقلاب لطمه بزند، تلاش می‌کردم با گفت‌و‌گو و همکاری، مسائل را مدیریت کنم. ما همچنین در شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنار یکدیگر فعالیت داشتیم و در موضوعات مرتبط با دانشگاه و آموزش عالی همکاری می‌کردیم.

حداد عادل با اشاره به بازگشت لاریجانی به دانشگاه پس از پایان مسئولیتش در مجلس گفت: او پس از پایان دوره نمایندگی و ریاست مجلس، فعالیت دانشگاهی خود را گسترش داد؛ اما در عین حال، با توجه به تحولات منطقه‌ای و شرایط کشور، احساس می‌کرد مسئولیت مهم‌تری در عرصه سیاسی بر عهده دارد.

وی افزود: در آغاز فعالیت دولت چهاردهم، من و برخی دیگر از دوستان در شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد بودیم با توجه به جایگاه اجتماعی، سابقه سیاسی و نفوذ کلام دکتر لاریجانی، حضور او در ریاست دانشگاه تهران می‌تواند به توسعه و ارتقای این دانشگاه کمک کند؛ چراکه دانشگاه تهران پیشانی آموزش عالی کشور است و می‌تواند از ظرفیت‌های علمی و مدیریتی چنین شخصیتی بهره‌مند شود.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: برای جلب موافقت ایشان پیگیری‌هایی انجام دادیم و حتی جلسه‌ای مفصل در منزل او برگزار کردیم؛ اما دکتر لاریجانی توضیح داد که مسئولیت‌های مهم‌تری را برای خود تعریف کرده و با توجه به شرایط کشور، رسیدگی به مسائل سیاسی داخلی و منطقه‌ای را وظیفه خود می‌داند. استدلال‌های او ما را قانع کرد که مسئولیت دیگری را بر عهده گرفته است.

حداد عادل با اشاره به انتخاب مجدد لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: حضور، صراحت لهجه و شجاعت او در انجام این مسئولیت‌ها برجسته بود و سرانجام نیز به همراه فرزندش به شهادت رسید.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های علمی و سیاسی شهید لاریجانی گفت: اگر عمر او طولانی‌تر بود و کشور فرصت بیشتری برای بهره‌مندی از توانایی‌هایش داشت، می‌توانست در عرصه نظر و عمل، خدمات بیشتری به جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران هم در حوزه فلسفه سیاسی و هم در عرصه مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی ارائه دهد.



شهید لاریجانی یک مصلح اجتماعی بود. چون او قائل بود که محبوبیت اجتماعی خودش را فدای مصالح مردم بکند

پس از این سخنرانی دکتر علی مطهری که از وابستگان و دوستان شهید لاریجانی بود، گفت: شهید لاریجانی زمانی شهید شدند که کشور به شدت به ایشان نیاز داشت و دوم اینکه ایشان قوه‌ی عاقله‌ای برای انقلاب بودند و این دو مطلب شباهت شهادت ایشان با شهید مرتضی مطهری بود.

مطهری افزود: معتقدیم ایشان مرد معتدلی بود هم برای تقوای الهی هم برای قدرت تجزیه و تحلیل مسائل در وجود ایشان بود. وی گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های ایشان گرایش عرفانی شان بود که همیشه به دنبال اولیاء الهی بود.

به گفته علی مطهری، شهید لاریجانی یک مصلح اجتماعی بود. چون او قائل بود که محبوبیت اجتماعی خودش را فدای مصالح مردم بکند. ما این حالت را در شخصیت ایشان دیده بودیم. هرجا که به نفع مردم بود چه در مجلس و چه در عرصه‌های دیگر محکم ایستاد و از حقوق ملت دفاع کرد.

وی افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های بارز شهید لاریجانی، توانایی اجرایی ایشان بود. در سال‌های ابتدایی انقلاب که ریاست سازمان صدا و سیما به ایشان محول شد، به سرعت پیشرفت کرد و تحولی بزرگ را در صدا و سیما در حالی که تنها ۲۳ سال داشت، بوجود آورد. در مجلس هشتم با هم وارد مجلس شدیم، ایشان ۱۲ سال ریاست مجلس را با همان تکیه بر توانایی شان به عهده گرفتند.

در ادامه این مراسم سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: رشته‌ی من حقوق است، نکته‌ی جالب شخصیت لاریجانی این بود که فلسفه خوانده‌ای بود که حقوق را می‌فهمید و در عرصه سیاست درجا نمی‌زد.

سیمایی صراف افزود: وقتی دکتر لاریجانی از مجلس رفتند، نوشتم: علی لاریجانی رفت و حالا که ایشان شهید شده چقدر این رفتن بدون بازگشت ایشان خسارتی بزرگ است.

اسراییل برای وحشت از تاملات و عقل او، ایشان را شهید کرد. این شهادتی ارزشمند است چرا که بدتر از اسراییل در این عالم وجود ندارد.

محمدرضا لاریجانی، فرزند شهید لاریجانی هم درباره ابعاد شخصیت برجسته شهید مرتضی لاریجانی که همراه با پدر شهید شد، گفت: حرف نیست و تجربه‌ی زیسته‌ی ما با ایشان است که او پشت پا به همه‌ی تعلقات دنیا زد و برای هدفش شهید شد. من لازم می‌دانم به این مطلب اشاره کنم که نقش همسر شهید علی لاریجانی و والده‌ی ما بسیار پر رنگ است. بسیاری از مسئولیت‌هایی که بر عهده‌ی مرد خانواده بود را همسر ایشان به دوش می‌کشید چرا که پدر بسیار پر مشغله بود.

فرزند شهید لاریجانی افزود: همین نوع مواجهه ایشان با زندگی به ما نشان می‌داد کا ما با شخصیت خاصی مواجهیم. این فداکاری ایشان برای پدر ما را به شهید لاریجانی و شخصیت برجسته ایشان می‌رساند.

در پایان این مراسم از کتاب تازه منتشر شده‌ی شهید لاریجانی یعنی: "چنین گفت مجتهد فلسفه" رونمایی شد.