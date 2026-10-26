رئیس قوه قضائیه گفت: رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند اجازه ندهیم کوچک‌ترین فسادی درون تشکیلات دستگاه‌ها به وجود بیاید و اگر قابل اصلاح است، اصلاح کنیم و اگر قابل اصلاح نیست، با جدیت برخورد کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین محسنی اژه‌ای در شورای عالی قضایی درباره دیدارش با رهبر انقلاب اسلامی گفت: در این دیدار اختیاراتی که به رؤسای قوا واگذار شده بود، مرور کردیم که آن اختیار‌ها همچنان باقی هست یا نه. ایشان بر موضوعات مختلف اشراف داشتند؛ از مجاری مختلف اطلاعات دریافت می‌کنند، نه فقط از یک کانال مشخص.

اژه ای افزود: رهبر معظم انقلاب به خدمت صادقانه به مردم، توجه به همه فشرهای مردم و جذب آنها، گره‌گشایی از کار مردم و افزایش سرمایه اجتماعی توصیه بسیاری کردند. شنیدن حرف‌ها و دغدغه‌های مردم و در کنار آنها بودن، یک اصل اساسی است. ایشان تأکید کردند «در برابر فساد و کسانی که بخواهند علیه امنیت اقدامی کنند یا آگاهانه یا ناآگاهانه به اقتصاد و معیشت مردم فشار اضافی بیاورند» باید طبق قانون و بدون تبعیض رسیدگی سریع و دقیق داشت. شجاعت و استواری امام شهید در ایشان هم هست.

رئیس قوه قضائیه گفت: خط قرمز دستگاه قضا، ضایع کردن حق مردم است. در تمامی مراجع و مراکز قضایی باید شرایط و فرایند‌ها به‌گونه‌ای باشد که کوچک‌ترین حقی از مردم ضایع نشود؛ حتی بی‌جهت معطل نگه داشتن مردم هم به معنای ضایع کردن حقوق آنان است.