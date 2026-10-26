به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری تهران اعلام کرد: نخستین عرضه آبان‌ خانه‌ریز در طرح فجر منطقه ۵ تهران، از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۵ آبان‌ آغاز می‌شود. در این مرحله، قیمت کارشناسی جدید اعمال شده و سقف خرید برای هر کد ملی همچنان ۱۰۰ واحد خانه‌ریز خواهد بود. قیمت جدید این دوره بر اساس ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شده و هم‌زمان با آغاز عرضه در سامانه اعلام می‌شود.

همچنین، با هدف فراهم‌کردن فرصت برابر برای سرمایه‌گذاران خرد، محدودیت خرید حداکثر ۱۰۰ واحد برای هر کد ملی برقرار است. تخصیص سفارش‌ها نیز با توجه به محدودیت حجم عرضه، بر اساس ترتیب ثبت سفارش در سامانه انجام خواهد شد.

متقاضیان برای اطلاع از جزئیات و ثبت سفارش می‌توانند از ساعت ۸ صبح روز ۵ آبان‌ماه به سامانه رسمی خانه‌ریز مراجعه کنند.