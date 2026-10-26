به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: در این بازه زمانی در مجموع چهار حادثه به سامانه امداد ونجات استان گزارش شد که یک مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، یک مورد فوریت پزشکی و دو مورد نیز به ارائه خدمات حضوری به مراجعان و نیازمندان به دریافت کمک‌های امدادی بوده است که با حضور به موقع نیرو‌های امدادی به مصدومان خدمت رسانی شد.

محسن مومنی با اشاره به تعداد افراد آسیب‌دیده در حوادث افزود: در این عملیات‌ها ۶ نفر دچار حادثه شدند که تمامی آنها مصدوم شده و خدمات درمان سرپایی را در محل دریافت کردند.

وی ادامه داد: پایگاه‌های امداد و نجات مسجد شهداء کاشان، وادی بادرود، پلیس راه مبارکه و پلیس راه فلاورجان به همراه تیم‌های عملیاتی خود، مسئولیت پوشش و امداد رسانی به این حوادث را بر عهده داشتند.