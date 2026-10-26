به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سینوش همت‌زاده گفت: ایمنی تجهیزات تفریحی در شهربازی‌ها، پارک‌ها، بوستان‌های محلی، زمین‌های بازی و مجموعه‌های تفریحی سرپوشیده و روباز، از اولویت‌های جدی اداره‌کل استاندارد استان است و نظارت بر این تجهیزات نقش مهمی در حفظ سلامت و امنیت استفاده‌کنندگان دارد.

وی افزود: ین بازرسی‌ها با هدف اطمینان از انطباق تجهیزات با استاندارد‌های ملی مربوط و ارتقای سطح ایمنی مراکز تفریحی انجام می‌شود و در این میان، حفاظت از سلامت کودکان و نوجوانان به‌عنوان یکی از گروه‌های اصلی استفاده‌کننده از این تجهیزات، اهمیت ویژه‌ای دارد.

به گفته وی در جریان بازرسی‌های انجام‌شده، وضعیت تجهیزات از نظر رعایت الزامات استاندارد بررسی می‌شود و در مواردی که نقص، استهلاک یا مغایرت با استاندارد‌های مربوط مشاهده شود، متناسب با شرایط، دستور توقف بهره‌برداری، اصلاح یا تعویض تجهیزات صادر می‌شود و پیگیری‌های لازم برای رفع نواقص و ارتقای ایمنی صورت می‌گیرد..

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: بازرسی‌های مستمر و دوره‌ای از مراکز تفریحی استان در سال جاری با جدیت ادامه خواهد داشت تا با نظارت بر رعایت الزامات استاندارد، زمینه استفاده ایمن شهروندان از امکانات تفریحی فراهم شود و سلامت و امنیت کودکان و نوجوانان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.