محور‌های قاین - بیرجند، بیرجند - خوسف و بیرجند - سربیشه خراسان جنوبی در مهر امسال بیشترین حجم تردد را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از ثبت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تردد بین‌استانی در محور‌های مواصلاتی استان در مهر سال جاری خبر داد و گفت: آمار‌ها نشان‌دهنده افزایش ۳ درصدی تردد‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

ذاکر افزود: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده توسط سامانه‌های هوشمند ترددشمار، از ابتدای مهر سال جاری بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تردد بین‌استانی در محور‌های استان به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به تردد‌های ثبت‌شده افزود: از مجموع تردد‌های بین‌استانی، بیش از ۴۳۵ هزار تردد مربوط به وسایل نقلیه سنگین و بیش از ۸۶۵ هزار تردد نیز مربوط به خودرو‌های سبک بوده که بیانگر نقش مهم شبکه راه‌های استان در جابه‌جایی مسافر و حمل کالا در شرق کشور است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: بررسی پلاک‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد ۱۹ درصد از خودرو‌های وارد شده به استان دارای پلاک استان خراسان رضوی بوده‌اند.

ذاکر افزود: همچنین استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، سیستان و بلوچستان بیشترین سهم را در مقاصد سفر وسایل نقلیه خروجی از خراسان جنوبی به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته وی در این مدت بیش از ۲۹ هزار وسیله نقلیه غیربومی، معادل ۱۳ درصد کل خودرو‌های غیربومی مشاهده‌شده در استان، بین ۴ تا ۷ روز در خراسان جنوبی اقامت داشته‌اند که نشان‌دهنده پویایی سفر‌ها و حضور مسافران در نقاط مختلف استان است.

ذاکر افزود: بیشترین حضور وسایل نقلیه غیربومی در استان در روز ۳ مهر ثبت شده که در آن روز خودرو‌های غیربومی ۶۱ درصد از کل وسایل نقلیه مشاهده‌شده را تشکیل داده‌اند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به محور‌های پرتردد استان گفت: محور‌های قاین - بیرجند، بیرجند - خوسف و بیرجند - سربیشه در مهر بیشترین حجم تردد را به خود اختصاص داده‌اند و سهم قابل توجهی از جابه‌جایی‌های جاده‌ای استان در این مسیر‌ها انجام شده است.

ذاکر همچنین از پاسخگویی گسترده مرکز مدیریت راه‌های استان خبر داد و افزود: در این مدت بیش از ۳۳۰۰ تماس با سامانه تلفنی ۱۴۱ برقرار شده که تمامی تماس‌ها توسط کارشناسان مرکز مدیریت راه‌ها پاسخ داده شده و اطلاعات مورد نیاز کاربران جاده‌ای در اختیار آنان قرار گرفته است.