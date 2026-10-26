به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»، مرکز لرزه نگاری پاکستان اعلام کرد: زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر در مناطق مختلف شمال غرب این کشور احساس شده است.

بر اساس این گزارش، کانون زمین لرزه، رشته کوه هندوکش در افغانستان اعلام شده است.

لرزه‌های ناشی از این زمین لرزه علاوه بر پیشاور، در بخش‌هایی از مناطق مردان و مالاکند در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان نیز احساس شد.