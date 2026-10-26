به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان در پیامی ضمن تبریک پیروزی آقای لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل تصریح کرد: امیدوارم در دوره جدید ریاست‌جمهوری روابط دوستانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو برزیل بیش از پیش گسترش یابد.

رئیس جمهور برای آقای داسیلوا در این مسئولیت خطیر آرزوی موفقیت و برای ملت بزرگ برزیل سربلندی و بهروزی مسألت و ابراز امیدواری کرد: همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مورد علاقه مشترک، در راستای منافع متقابل دو ملت و تقویت چندجانبه‌گرایی، توسعه و صلح بین‌المللی، ارتقا یابد.