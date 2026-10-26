به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با هفته پدافند غیرعامل، زنگ پدافند غیرعامل در مدرسه شهید قربانی لپاسر شهرستان رامسر با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی نواخته شد.

در این مراسم، مسلم قبادیان، فرماندار شهرستان رامسر و علی چاوشیان، مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان، در سخنانی به تبیین اهمیت پدافند غیرعامل، ضرورت آمادگی در برابر شرایط اضطراری و تهدید‌های احتمالی و نقش آموزش و آگاهی‌بخشی در ارتقای سطح ایمنی جامعه پرداختند.

فرماندار رامسر با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه پدافند غیرعامل، بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی، آمادگی در شرایط مختلف و توجه به راهکار‌های پیشگیرانه برای کاهش آسیب‌پذیری تأکید کرد.

مدیر آموزش‌وپرورش رامسر نیز با اشاره به نقش مدارس در نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی و آمادگی، بر اهمیت آشنایی دانش‌آموزان با اصول پدافند غیرعامل و انتقال آموزش‌های لازم به خانواده‌ها و جامعه تأکید کرد.

پدافند غیرعامل مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه است که با هدف کاهش آسیب‌پذیری، حفظ جان انسان‌ها و صیانت از زیرساخت‌ها در برابر تهدید‌ها و حوادث انجام می‌شود. مدارس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های آموزشی و تربیتی، نقشی مؤثر در ترویج این فرهنگ و آماده‌سازی نسل آینده برای مواجهه آگاهانه با شرایط بحرانی دارند.

برگزاری این آیین، فرصتی برای تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، امدادی، انتظامی و آموزشی در راستای ارتقای آمادگی عمومی، پیشگیری از مخاطرات و گسترش فرهنگ پدافند غیرعامل در مدارس و سطح جامعه بود.