وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به مناسبت‌های تاریخی ۱۳ آبان و تحولات اخیر کشور گفت: شرایط امسال و مقاومت ملت در برابر اقدامات خصمانه دشمنان، مسئولیت ما را امسال در هفته استکبارستیزی سنگین‌تر کرده است و باید از این فرصت برای تداوم راه شهدا و تقویت روحیه استکبارستیزی استفاده کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی با گرامی‌داشت یاد و نام امام شهید ایران، فرماندهان، دانشمندان، دانش‌آموزان، فرهنگیان و شهدای عزیز جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، فتنه دی‌ماه و شهدای هشت سال دفاع مقدس —و به‌ویژه شهید حسین فهمیده— آغاز سخنان خود را با تسلیت ایام سوگواری و شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک مناسبت‌های ارزشمند پیش‌رو همراه کرد.

وی این هفته را هفته‌ای بسیار ارزشمند خواند و گفت: «هفته استکبارستیزی با مناسبت‌های مختلفی که در دل خود جای داده است، از ۱۳ آبان که قله این هفته است تا هفته بسیج دانش‌آموزی و شهادت حسین فهمیده —دانش‌آموز اسوه، الگو و نمونه جامعه دانش‌آموزی کشور—، تبعید حضرت امام در سال ۱۳۴۳ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکای جنایتکار توسط دانشجویان پیرو خط امام، جایگاه ویژه‌ای دارد.»

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به حوادث اخیر کشور افزود: «پس از اتفاقاتی که برای کشورمان در جنگ‌ها و فتنه‌های اخیر رقم خورد، قطعا دنیا و تاریخ جنگ رمضان و مقاومت ملت و دفاع جانانه را به خود ندیده است و همین، مسئولیت ما را امسال بیشتر کرده تا از این فرصت استکبارستیزی استفاده کنیم و در راستای مقاومت ملت بزرگ ایران، راه شهیدان و راه آقای شهید را در مسیر استکبارستیزی و انزجار ملت ایران و جامعه جهانی از آمریکای جنایتکار ادامه بدهیم.»

کاظمی با تأکید بر اینکه ماهیت پوشالی آمریکا تقریبا برای همه روشن شده است، گفت: «دنیا امروز متعجب از مقاومت ملت ایران است. جنایتکاران درس‌های زیادی از ملت ایران گرفته بودند، اما در جنگ اخیر برای جامعه جهانی هم روشن شد.»

وی با یادآوری خاطره دیدار سال گذشته در ۱۲ آبان ۱۴۰۴ با «آقای شهیدمان»، اظهار داشت: «این ایام برای ما خیلی سخت است و واقعا جای ایشان و جای این دیدار، کلام‌های بران، قاطع، کوبنده و دشمن‌شکن ایشان خالی است. صحبت‌های آقای شهید را با خودم مرور می‌کردم، هم لذت می‌بردم و هم غصه می‌خوردم.»

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به بیانات رهبر شهید ایران در ۱۲ آبان سال گذشته، خاطرنشان کرد: «ایشان می‌فرمایند: «و، اما سیزدهم آبان، حادثه سیزده آبان و تسخیر سفارت ایران را می‌توان از دو زوایه نگاه کرد؛ یکی تاریخی، یکی هویتی. یک حادثه‌ای که اتفاق افتاده؛ می‌خواهیم این حادثه را درست بفهمیم. بدون شک در تاریخ آینده کشور، این روز یک روز پرافتخار و پیروزی برای ملت خواهد بود؛ روزی است که جوانان ما در مقابل قدرتی نترسیدند. این روز، روز پیروزی است. ما در تاریخ خود روز‌های افتخار داشته‌ایم و… مقاومت امروز ملت ایران نتیجه ۱۳ آبان است.»»

وی تاکید کرد که ۱۳ آبان و هفته استکبارستیزی یک مدرسه تربیتی منحصر‌به‌فرد برای نظام تعلیم و تربیت و تمام دانش‌آموزان است و از همین‌جا قول می‌دهیم از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنیم و این موقعیت تربیتی را قدر بدانیم تا برای استفاده حداکثری دانش‌آموزان، ان‌شاءالله شرمنده شهدا نباشیم و راه امام شهید و تمام شهدا را ادامه دهیم.

تشریح برنامه‌های محوری سه‌گانه و تشکل‌های دانش‌آموزی

کاظمی با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان سه نهاد «بسیج دانش‌آموزی»، «سازمان دانش‌آموزی» و «اتحادیه انجمن‌های اسلامی»، از اجرای سه برنامه بسیار مهم و محوری خبر داد:

۱. زنگ استکبارستیزی: مهم‌ترین برنامه ماست که پوشش ۱۲۴ هزار مدرسه را در سراسر کشور به دنبال دارد و تصویری بزرگ از استکبارستیزی را به نمایش می‌گذارد.

۲. راهپیمایی دشمن‌شکن ۱۳ آبان: نماد اصلی استکبارستیزی که ما به سهم خود زمینه حضور همه دانش‌آموزان را در آن فراهم خواهیم کرد.

۳. همایش دانش‌آموزان جانفدا: یکی از کار‌های بسیار مهم طراحی‌شده در بحث جانفدایان است. ما این فرصت را غنیمت می‌شماریم و از سازمان بسیج مستضعفین و سازمان بسیج دانش‌آموزی تشکر می‌کنیم که با ساماندهی جانفدایان دانش‌آموز، این رزمایش بزرگ را انجام خواهند داد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: «این‌ها سه برنامه محوری ماست، اما اقدامات دیگری را هم رقم زده‌ایم؛ از جمله هماهنگی‌ها و صدور دستورالعملی که بر اساس آن تجمعات شبانه چهارشنبه هر هفته در اختیار جامعه دانش‌آموزی کشور باشد.»

سایر برنامه‌ها و رویداد‌های هفته استکبارستیزی:

حضور هماهنگ در نماز جمعه هشتم آبان با لباس فرم مدرسه.

اجتماع دانش‌آموزان کشوردوست در دو بخش: بخش اول شامل مراسم تجلیل و تقدیر از مدال‌آوران المپیاد‌های علمی و ورزشی دانش‌آموزان، و بخش دوم با حضور ۱۵۰۰ دانش‌آموز به یاد ۱۳ آبان سال گذشته و بیعت با رهبر شهید.

اجرای سرود حماسی «نسل ضد زورگویی ۲» در سال جاری به همراه تولید مجموعه محتوا‌های مناسب برای فضای مجازی.

اجرای رویداد‌های خلاقانه فرهنگی و هنری، پویش‌ها و مسابقات طراحی‌شده توسط تشکل‌ها، از جمله:

بازی‌های خیابانی روزولت و برپایی غرفه‌های دانش‌آموزی

زنگ انشا با موضوع استکبارستیزی

پویش «تازه نفس» برای ارتباط با دانش‌آموزان کشور‌های دیگر

اجرای طرح «هر مدرسه یک خدمت»

تجمع دانش‌آموزان «نسل فهمیده»

گرامیداشت سالروز شهادت شهید فهمیده در روز پنجشنبه در بهشت زهرا

بازدید‌ها و اردو‌های راهیان نور، پیشرفت و مناطق آسیب‌دیده

پویش «هر مدرسه یک روایت» برای روایتگری جنگ

وزیر آموزش و پرورش در پایان گفت: قول می‌دهیم از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنیم و این موقعیت تربیتی را قدر بدانیم برای استفاده حداکثری دانش‌آموزان تا ان‌شاءالله شرمنده شهدا نباشیم و راه امام شهید و تمام شهدا را ادامه دهیم.