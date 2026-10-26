به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، داراب بارگاهی با تبریک هفته بیمه سلامت و گرامیداشت سی و دومین سالروز تأسیس این سازمان با اشاره به رویکرد نوآورانه و تحول بنیادین بیمه سلامت از درمان‌محوری به سلامت‌محوری با شعار «سلامت در مسیر زندگی» با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت در گستره ملی ۴۵ میلیون نفر و در استان بوشهر ۴۶۲ هزار نفر از آحاد جامعه را تحت پوشش صندوق‌های متنوع حمایتی قرار داده است، اظهار کرد: هدف نخست بنیان‌گذاری بیمه سلامت برقراری عدالت در دسترسی به خدمات درمانی است و بر همین اساس سیاست پوشش بیمه پایه حتی بر بالین و روی تخت بیمارستان برای تمامی هم‌استانی‌ها اعمال می‌شود و چنانچه افراد پیش از ترخیص اقدام کنند هزینه‌های بستری و درمانی آنان از نخستین روز پذیرش بر مبنای تعرفه مصوب دولتی محاسبه و پرداخت می‌شود.

وی با تشریح وضعیت حمایتی صندوق‌های بیمه‌ای و دهک‌بندی‌های درآمدی با بیان اینکه تمامی ساکنان مناطق روستایی و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر که ۵۷ درصد از مجموع بیمه‌شدگان استان را به خود اختصاص داده‌اند به صورت ۱۰۰ درصد رایگان تحت پوشش قرار دارند تصریح کرد: در صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان نیز ۵ دهک اول جامعه از خدمات رایگان برخوردار بوده و برای دهک‌های درآمدی ۶ تا ۹ نیز تخفیف‌های حمایتی گسترده‌ای بین ۴۰ تا ۷۰ درصد اعمال می‌شود به‌گونه‌ای که در برآیند کلی بیش از ۷۵ درصد از کل جمعیت بیمه‌شده استان بدون پرداخت هیچ‌گونه حق سرانه‌ای از چتر حمایتی نظام پایه سلامت بهره‌مند هستند و اتباع خارجی مجاز اعم از اقشار آسیب‌پذیر و بیماران خاص نیز بر اساس فهرست‌های مصوب به شکل رایگان خدمات دریافت می‌کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر با ارائه آمار پراکندگی بیمه‌شدگان در سطح استان با اشاره به اینکه شهرستان دشتستان با قریب ۱۳۵ هزار نفر بیمه شده و سهم ۲۸ درصدی بیشترین و شهرستان عسلویه با حدود ۱۵ هزار نفر کمترین سهم جمعیتی تحت پوشش را دارند، تصریح کرد: رسالت اساسی مجموعه بیمه سلامت در کنار صیانت از پوشش بیمه‌ای تأمین امنیت مالی و پوشش حداکثری هزینه‌های درمان مردم است و در این راستا رویکرد علمی پیشگیری سطح ۴ با هدف ارتقای کیفی مراقبت‌ها جلوگیری از تجویز خدمات پاراکلینیکی غیرضروری و صیانت از سلامت عمومی جامعه در اولویت قرار گرفته است.

بارگاهی با اشاره به انتخاب ۶۴ شهرستان منتخب در سراسر کشور به عنوان میزبان اجرای آزمایشی طرح ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع با تأکید بر اینکه شهرستان دشتستان به عنوان کانون اصلی اجرای این طرح بزرگ در استان بوشهر تعیین شده است، افزود: در این نظام نوین هر پزشک خانواده در مناطق شهری مسئولیت مراقبت از ۳ هزار نفر و در مناطق روستایی ۴ هزار نفر را بر عهده دارد و بیماران با انتساب به پزشک خانواده تا ۴ نوبت مراجعه و ویزیت اولیه را به صورت رایگان سپری می‌کنند و در صورت نیاز به خدمات سطح ۲ با هماهنگی و نوبت‌گیری پزشک به متخصص مربوطه ارجاع داده می‌شوند.

وی در خصوص تسهیلات مالی ارجاع بیماران در شهرستان دشتستان با بیان اینکه مرکز ولایت شهر برازجان به عنوان مرکز هدف نظام ارجاع تخصصی تعیین شده است تصریح کرد: بیماری که فرایند ارجاع را از مسیر پزشک خانواده طی کند به جای پرداخت ویزیت آزاد بالای ۵۰۰ هزار تومان تنها با پرداخت ۱۵ درصد تعرفه دولتی معادل حدود ۴۰ هزار تومان از سوی پزشک متخصص ویزیت می‌شود و چنانچه نیاز به بستری در سطح ۳ باشد تمامی هزینه‌های درمانی و بیمارستانی وی در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی به‌طور کامل محاسبه خواهد شد.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر با آسیب‌شناسی الگوی تجویز دارو و اقدامات تشخیصی با بیان اینکه میانگین جهانی تجویز اقلام دارویی در هر نسخه زیر ۲ قلم بوده درحالی که این رقم در کشور به ۴ قلم و در استان بوشهر به رقم ۳.۶ قلم می‌رسد، یادآور شد: در حوزه خدمات آزمایشگاهی نیز میانگین مراجعه کشور حدود ۱۱ قلم در برابر استاندارد ۴ موردی جهان است که ضرورت همراهی جامعه پزشکی و تبیین دستاورد‌های پیشگیری سطح ۴ را نمایان می‌سازد و انتظار می‌رود رسانه‌ها با آگاهی‌بخشی مستمر یاری‌رسان دستگاه سلامت در بسط پوشش همگانی و ساماندهی هزینه‌های درمان باشند.