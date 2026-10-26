سازمان غذا و دارو نام ۱۲ برند‌ محبوب آرایشی صورت را که می‌توانند آسیب‌ جبران‌ناپذیری به سلامت پوست و صورت وارد کنند، منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سازمان غذا و دارو فهرست۱۲ محصول آرایشی صورت فاقد مجوز قانونی را اعلام کرد. این محصولات شامل برند‌های محبوب کانسیلر، رژگونه، کرم پودر و پرایمر هستند که استفاده از آنها سلامت پوست را به خطر می‌اندازد.

در پی بررسی‌های نظارتی گسترده، سازمان غذا و دارو هشدار داد که تعدادی از محصولات آرایشی صورت بدون دریافت مجوز‌های قانونی در بازار توزیع می‌شوند. استفاده از این فرآورده‌ها به دلیل عدم کنترل کیفیت و ترکیبات نامشخص، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به سلامت پوست و صورت مصرف‌کنندگان وارد کند.

بر اساس اعلام رسمی، محصولات زیر در بازار عرضه شده و فاقد تاییدیه قانونی هستند:

کانسیلر: برند JULIUS BEAUTY

رژگونه: برند DODO GIRL

کرم پودر: برند GABRINI (مدل MAKE UP COVER)

کرم جوان‌ساز: برند MATIA

کرم آنتی‌اکسیدان: برند BIOAQUA

پرایمر: برند GABRINI (مدل FOUNDATION PRIMER)

کرم پودر مات: برند GABRINI (مدل MAKE UP COVER)

رژگونه مایع: برند MODA GOLD (مدل LIQUID BLUSH)

کانتور صورت: برند JULIUS (مدل BEAUTY CONTOUR)

رژگونه تراکوتا: برند BARISH (مدل TERAKOOTA FACE BLUSHER)

کرم پودر: برند LOREAL

رژگونه: برند ARTSKIN (مدل BLUSH)

توصیه سازمان غذا و دارو:

این سازمان ضمن هشدار نسبت به خطرات احتمالی مصرف این محصولات، از شهروندان و مصرف‌کنندگان خواستند به شدت از خرید این فرآورده‌ها خودداری کنند. همچنین تاکید شد در صورت مشاهده عرضه این محصولات در فروشگاه‌ها یا مراکز آرایشی، موضوع باید فوراً به مراجع نظارتی گزارش شود.