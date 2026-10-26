به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مسئولان ورزش استان مازندران با حضور در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تهران از مرتضی مهرزاد دارنده مدال طلای والیبال نشسته بازی‌های پاراآسیایی و زینب امینی تبار مربی پاراتیراندازی استقبال کردند.

اسماعیل پهلوان معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان مازندران، لیلا عرب مسئول ورزش بانوان اداره کل، پورهاشمی مسئول قهرمانان و خانم سکاکیان نایب رئیس هیات جانبازان و توان یابان استان از مرتضی مهرزاد ورزشکار چالوسی عضو تیم ملی والیبال نشسته و قهرمان بازی‌های پاراآسیایی و زینب امینی تبار مربی پاراتیراندازی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تهران استقبال کردند.