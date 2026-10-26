پخش زنده
امروز: -
در نشست مشترک مدیران صداوسیمای مرکز خراسان رضوی و شرکت گاز استان، با حضور مدیرکل و معاون سیمای مرکز، ضمن بررسی ابعاد همکاریهای رسانهای و نمایش نمونههای موفق پویانمایی، تفاهمنامه همکاری مشترک با هدف مدیریت و فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی در فصل سرما به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،نشست مشترک میان مدیران صداوسیمای مرکز خراسان رضوی و شرکت گاز استان با محور تقویت همافزایی در حوزه فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی و آمادگی برای مواجهه با چالشهای احتمالی ناترازی گاز در فصل زمستان برگزار شد.