امضای تفاهم‌نامه همکاری بین صداوسیمای خراسان رضوی و شرکت گاز استان

در نشست مشترک مدیران صداوسیمای مرکز خراسان رضوی و شرکت گاز استان، با حضور مدیرکل و معاون سیمای مرکز، ضمن بررسی ابعاد همکاری‌های رسانه‌ای و نمایش نمونه‌های موفق پویانمایی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک با هدف مدیریت و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی در فصل سرما به امضا رسید.