به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور گفت: در راستای مقابله قاطع با قاچاق کالا و ارز و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قرچک با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های میدانی، موفق به شناسایی و کشف یک محموله مواد اولیه پتروشیمی قاچاق به وزن ۱۴ هزار کیلوگرم شدند.

وی با اشاره به دستگیری یک متهم و ارجاع به مراجع قضایی افزود: بر اساس اعلام کارشناسان، ارزش این محموله کشف شده ۷۰ میلیارد ریال ارزیابی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان قرچک با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: قاچاق کالا علاوه بر آسیب رساندن به چرخه تولید و اقتصاد کشور، زمینه‌ساز اخلال در بازار و تضییع حقوق فعالان اقتصادی قانون‌مدار است و پلیس با تمام توان با این پدیده مقابله خواهد کرد.

قرچک با ۲۸۰ هزار نفر جمعیت در ۳۰ کیلومتری جنوب‌شرق تهران واقع شده است.