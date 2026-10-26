\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u0648\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0635\u062f\u0627\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0634\u0627\u062e\u0635 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0648 \u062a\u0644\u0647 \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0631 \u0639\u0647\u062f\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.