مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مُهر گفت: عسل تولیدی این شهرستان به شیراز و استان‌های اصفهان، تهران و خراسان رضوی ارسال می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مُهر گفت: زنبورداران بومی فارس و مهاجر از استان‌های اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری و خراسان، ۵۰ هزار کلنی زنبور عسل را در مناطق برخوردار از درخت کُنار در بخش‌های اسیر، گله دار، مرکزی و وراوی این شهرستان مستقر و ۵۰۰ تن عسل کُنار تولید کردند.

مرتضی شکوهی با بیان اینکه ۳۰ درصد از زنبورداران بومی این شهرستان هستند افزود: عسل تولیدی مُهر علاوه بر تامین نیاز داخلی شهرستان مُهر، به شیراز و استان‌های اصفهان، تهران و خراسان صادر و روانه بازار مصرف می‌شود.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.