مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان از بازچرخانی پساب‌های صنعتی، بهینه‌سازی فرایند‌ها و کاهش مصرف سوخت به‌عنوان اقدام‌های این پالایشگاه برای کاهش آلایندگی خبر داد و گفت: حرکت به‌سوی پالایشگاه سبز و هوشمند با هدف تولید پایدار و حفاظت از محیط زیست دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علمدار بابایی، با اشاره به اقدام‌های محیط زیستی این پالایشگاه افزود: با تصفیه پیشرفته پساب‌های صنعتی، آب خروجی تصفیه‌خانه به‌طور کامل برای آبیاری فضای سبز اختصاصی پالایشگاه بازچرخانی می‌شود.

او گفت: اقدام‌های واحد انرژی و کربن در مدیریت گاز‌های رانش و بهینه‌سازی کوره‌ها، به کاهش مصرف سوخت و حفاظت از محیط زیست کمک کرده است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان درباره توازن میان افزایش ظرفیت تولید و بهینه‌سازی الگوی مصرف گاز در کشور افزود: این پالایشگاه رسالت خود را در تولید حداکثری و پایدار دنبال می‌کند، اما پایداری شبکه انرژی تنها با افزایش تولید محقق نمی‌شود و توسعه ظرفیت‌های تولیدی باید با مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف همراه باشد.

بابایی با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار انرژی بیان کرد: کارکنان پالایشگاه پارسیان با حداکثر توان فنی و در شرایط دشوار عملیاتی برای حفظ و تداوم تولید تلاش می‌کنند؛ در عین حال، حفظ ثبات شبکه انتقال انرژی به مدیریت منطقی مصرف در بخش‌های مختلف کشور نیاز دارد.

او بهینه‌سازی مصرف را به‌اندازه تولید ارزش‌آفرین دانست و افزود: ترویج فرهنگ مصرف بهینه و اصلاح الگو‌های بهره‌برداری از انرژی در میان مصرف‌کنندگان، مکمل تلاش فعالان صنعت گاز است و به هدایت بهتر این ثروت ملی در مسیر رشد پایدار اقتصادی کمک می‌کند.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان ادامه داد: این شرکت در کنار تلاش برای فرآورش گاز، از طریق ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و تعاملات رسانه‌ای، توسعه فرهنگ مصرف بهینه در جامعه را ضرورتی ملی می‌داند تا انرژی تولیدشده به‌جای هدررفت، در مسیر توسعه صنایع زیربنایی به کار گرفته شود.

بابایی با تشریح برنامه‌های آینده این پالایشگاه برای دستیابی به تولید پایدار و سازگار با محیط زیست گفت: سرآمدی عملیاتی، ارتقای تاب‌آوری فرایندی و استقرار الگو‌های پالایشگاه سبز و هوشمند از اهداف این مجموعه است.

او افزود: این هدف با گذار از کنترل آلایندگی در انتهای خط به مهندسی فرایند کم‌کربن از مبدأ دنبال می‌شود. به گفته بابایی، به صفر رساندن مشعل‌سوزی‌های غیراضطراری، استقرار سامانه‌های پایش برخط آلاینده‌ها، ارتقای شاخص‌های بهره‌وری انرژی و کربن و تکمیل تحول دیجیتال در مدیریت دارایی‌های فیزیکی از محور‌های این برنامه است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز پارسیان تأکید کرد: این شرکت تلاش می‌کند هم‌زمان با پایداری تأمین انرژی کشور، حفاظت از منابع محیط زیستی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی را نیز ارتقا دهد و در این زمینه، الزامات و استاندارد‌های جدید را مبنای فعالیت خود قرار دهد.