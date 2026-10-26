دهمین همایش ملی ریحانه‌النبی و جشنواره‌های هنری و ادبی وابسته، از پنجم تا دهم آذر امسال هم‌زمان با سالروز میلاد حضرت زهرا (س) در شهرستان مهر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دهمین همایش ملی ریحانه‌النبی و جشنواره‌های هنری و ادبی وابسته، از پنجم تا دهم آذر امسال هم‌زمان با سالروز میلاد حضرت زهرا (س) به میزبانی مرکز اسلامی فاطمیه در شهرستان مهر خواهد شد.

بهزاد مریدی، دبیر دهمین همایش ملی ریحانه‌النبی با اعلام این خبر اظهار کرد: دهمین جایزه ادبی ریحانه در دو بخش اشعار کلاسیک (سنتی) و اشعار نو (نیمایی و سپید) برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را حداکثر تا ۲۹ آبان‌ماه از طریق رایانامه reyhane.hamayesh@gmail.com یا شماره ۰۹۰۳۸۸۲۶۸۱۵ ارسال کنند.

مریدی افزود: در راستای پیوند هنر با معنویت، نخستین جشنواره خوشنویسی اشعار ریحانه و نخستین جشنواره بومی‌سرایی ریحانه‌النبی همراه با دهمین دوره جشن‌های مردمی کوثر در همین بازه زمانی برگزار خواهند شد.

همچنین پنجمین نمایشگاه صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی با تمرکز ویژه بر هنر حصیربافی برای حمایت از صنعتگران منطقه برپا می‌شود.

دبیر همایش ملی ریحانه‌النبی با اشاره به بخش علمی این رویداد خاطرنشان کرد: همچنین هشتمین همایش علمی صحیفه سجادیه امام سجاد با محور‌هایی همچون مدیریت منابع، عدالت اجتماعی و نقش دعا در سلامت روان، هشتم و نهم آذر برگزار خواهد شد و پژوهشگران می‌توانند برای ثبت‌نام و بارگذاری مقالات به سامانه مربوط به آدرس https://۲thsahifehsajadieh.conf.pnu.ac.ir مراجعه کنند.