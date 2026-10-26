سخنگوی وزارت امور خارجه درباره انتخابات کنست در رژیم صهیونی و فضاسازی مقامات این رژیم مبنی بر احتمال اقدام پیش دستانه ایران برای اختلال در روند برگزاری این انتخابات گفت: برای ما فرق نمی‌کند چه کسی سکاندار رژیمی شود که سابقه اش نشان می‌دهد جز خشونت و کشتار رهاوردی برای منطقه ما نداشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره انتخابات کنست در رژیم صهیونی و فضاسازی مقامات این رژیم مبنی بر احتمال اقدام پیش دستانه ایران برای اختلال در روند برگزاری این انتخابات گفت: فکر نمی‌کنم در آنجا انتخاباتی باشد. در آنجا رقابت است بین باند‌های مختلف برای اینکه شرارت بیشتری را مرتکب شوند. این مسابقه‌ای است بین افراد مختلف و مهمترین شعارشان این است که چه کسی می‌تواند بیشتر از دیگری مرتکب جنایت و آدم کشی شود. برای ما فرق نمی‌کند چه کسی سکاندار رژیمی شود که سابقه اش نشان می‌دهد جز خشونت و کشتار رهاوردی برای منطقه ما نداشته است؛ بنابراین ما در وضعیت جنگی هستیم و در چنین وضعیتی جمهوری اسلامی ایران حتما در اعمال حق ذاتی خود برای دفاع مشروع از کیان و استقلال و تمامیت ارضی ایران درنگ نخواهد کرد.

نشست چهارجانبه تهران

اقای بقائی درباره نشست چهارجانبه تهران گفت: میزبانی تهران از مقامات ارشد نظامی و امنیتی کشور‌های عربستان، پاکستان و ترکیه رویدادی کلیدی در مسیر شکل‌گیری دیپلماسی منطقه‌ای محسوب می‌شود. این نشست چهارجانبه که حاصل ابتکار عمل‌های دیپلماتیک و موافقت جمهوری اسلامی ایران است، گامی عملی برای تأمل و همکاری بر سر سازوکار‌های امنیت منطقه‌ای بر مبنای منافع مشترک به شمار می‌رود.

وی افزود: این نشست می‌تواند مقدمه کار‌های بیشتر برای شکل دهی امنیت درون‌زا باشد. اتفاقات ۲ سال اخیر نشان داد که امنیت پایدار و قابل اتکا در منطقه ما جز با ایجاد اعتماد بین کشور‌های منطقه میسر نمی‌شود. قرار است در جریان دیدار این ۳ مقام با رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره طیفی از موضوعات گفت‌و‌گو می‌شود. چنین نشستی نمی‌تواند بدون در نظر داشتن پیامد تجاوز آمریکا برگزار شود، قطعا این موضوع یکی از موضوعات است.

اروپایی‌ها ژست سیاسی می‌گیرند

سخنگوی وزارت خارجه درباره نشست استانبول و ادعا‌های اروپایی‌ها برای مذاکره با ایران گفت: من مطمئن نیستم اروپا تغییر رویکرد داده باشد و شاید ژست سیاسی است. اروپایی‌ها باید کارنامه ۲ سال گذشته خود را آسیب شناسی کنند. هم در اسنپ‌بک از آمریکا تبعیت کردند و هم از محکومیت تجاوز به ایران خودداری کردند. امیدواریم این ۳ کشور واقع‌نگرتر از قبل تحولات را ببینند.

مشکلات مرزی با پاکستان و عراق

بقائی درباره مشکلات مرزی با پاکستان و عراق گفت: در مورد پاکستان از همان ابتدا اعلام کردند موضوع فنی است البته نگرانی امنیتی هم مطرح کردند با این حال رایزنی‌ها با پاکستان مثبت است و امیدواریم مشکلات حل شود. درباره عراق نمایندگی‌های ما به صورت جدی پیگیر هستند. مقامات عراقی گفته‌اند فشار‌های آمریکا آثار و تبعاتش به همان اندازه بیشتر متوجه مردم عراق است. ما باید مصالح دو ملت را در نظر بگیریم.

ادامه تلاش‌های میانجی گرایانه قطر

بقائی درباره سفر روز گذشته هیات قطری گفت: این سفر در ادامه گفت‌و‌گو‌ها با کشور‌های منطقه بوده است. هم دوجانبه بود و هم در راستای ایفای نقش میانجی قطر است.

واکنش بقائی به اعتراضات سراسری در کشور‌های اروپایی

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اعتراضات سراسری در اروپا گفت: استفاده بیش از حد از خشونت و محدودیت در اعمال حق مردم، هیچکدام با تعهدات حکومت‌های فرانسه، بلژیک و ایتالیا سازگار نیست. دیروز سفیر ایتالیا احضار شد و نگرانی خودمان را ابلاغ کردیم، قبلا هم سفیر فرانسه احضار شده بود.

آمریکا در مذاکره جدی نیستند

سخنگوی وزارت خارجه درباره آخرین وضعیت مذاکرات با آمریکا گفت: آمریکایی‌ها در مذاکره جدی نیستند. طرف آمریکایی در این دو سال نشان داده مذاکره را با دیکته کردن اشتباه می‌گیرد، کافی است ادعا‌های مقامات آمریکا را کنار هم بگذارید.

کماکان پیگیر وضعیت خلبان ایرانی در قطر هستیم

بقائی درباره آخرین وضعیت خلبانان ایرانی در قطر گفت: ما مادامی که سند و مدرکی دال بر شهادت این قهرمانان نداشته باشیم، یا اطلاعات دقیقی به ما ارائه نشود، فرض بر این است کشوری که محل اصابت بوده باید پاسخگو باشد. یک هیات فنی قبلا اعزام شد و گفت‌و‌گو شد، کماکان هم پیگیر هستیم.

سفر رئیس جمهور به روسیه

سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر رئیس‌جمهور برای شرکت در نشست کشور‌های صادرکننده گاز به روسیه گفت: سفر مهمی است در این سفر رئیس جمهور هم رایزنی‌هایی با کشور‌های مهم تأمین کننده انرژی جهان و مشخصا گاز و هم دیدار‌هایی که با همتایان خواهد داشت. همکاری‌های ایران و روسیه در حوزه انرژی سابقه طولانی دارد.

خبر در حال تکمیل است