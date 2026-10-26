جوکار از پیگیری رفع مشکلات مدرسه خيرساز شهبازيان، مربوط به دانش‌آموزان استثنايی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی گفت: نشستی در خصوص مشکلاتی که مدرسه خيرساز شهبازيان مربوط به دانش‌آموزان استثنایی داشتند با حضور مدیرکل آموزش‌وپرورش، مدیرکل بهزیستی، شهردار ، مدیرکل نوسازی مدارس و رئیس اداره شهرستان یزد، برگزار شد.

جوکار ادامه داد: بخشی از مشکلات از جمله سرایداری مدرسه ، نیرو‌های خدماتی، مسئله ایاب‌وذهاب ، چمن مصنوعی و کف‌پوش سالن مدرسه را مدیران تعهد داده اند حل کنند.

وی افزود: در خصوص مابقی مسائل که در رابطه با بحث حیاط مدرسه و ... بود نیز مصوبات خوبی داشتیم که امیدواریم مصوبات هرچه زودتر اجرایی شود.