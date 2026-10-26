به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سومین مرحله مسابقات آزاد تیراندازی آقایان کشور گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی به میزبانی قم برگزار شد و کاروان ۹ نفره خراسان شمالی با ثبت نتایج درخشان، سهم مهمی از فینال این رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.

در این دوره از مسابقات که با حضور ۲۳۰ ورزشکار از سراسر کشور پیگیری شد، سه تیرانداز آینده‌دار استان با صعود به مرحله فینال، در جمع ۸ نفر برتر کشور ایستادند .

گفتنی است معراج کریمی در رده نوجوانان گروه تپانچه بادی جایگاه چهارم کشور را بدست آورد و طا‌ها روحانی در همین رده و گروه جایگاه پنجم کشور را کسب کرد و امیررضا باقری نیز در همین رده و گروه به جایگاه هشتم کشور بسنده کرد .