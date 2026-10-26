مدیرکل گمرک استان ایلام با اشاره به برقراری روند صادرات کالا در مرز مهران گفت: روزانه بیش از ۵۰۰ دستگاه کامیون ایرانی حامل کالا‌های صادراتی وارد این مرز می‌شود که عملیات تخلیه و انتقال کالا به کامیون‌های عراقی را انجام می‌دهند.

بوق ممتد کامیون‌ها؛ از نشاط و رونق صادرات در مرز مهران، حکایت می‌کند

بوق ممتد کامیون‌ها؛ از نشاط و رونق صادرات در مرز مهران، حکایت می‌کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سهراب کمری با بیان این که مرز مهران و زرباطیه عراق از مهم‌ترین گذرگاه‌های مرزی کشور در حوزه صادرات کالا‌های غیرنفتی به عراق است، اظهار کرد:

وی بیان کرد: روزانه بیش از ۵۰۰ دستگاه کامیون ایرانی حامل کالا‌های صادراتی برای انجام عملیات انتقال کالا به کامیون‌های عراقی وارد مرز مهران می‌شود؛ که با توجه به بسته‌شدن موقت مرز چذابه؛ حجم ورود کامیون‌های حامل کالا‌های صادراتی به مرز مهران افزایش یافته است.

وی تشریح کرد: گمرک مرزی مهران با افزایش نیرو‌های فنی و استقرار کارکنان در دو مسیر صادراتی؛ اقدامات لازم را برای انجام تشریفات گمرکی و تسهیل روند صادرات کالا در دستور کار خود قرار داده است.

کمری ادامه داد: با این حال؛ با توجه به ماهیت دوجانبه فرآیند مبادلات مرزی و ضرورت هماهنگی میان دو طرف ایرانی و عراقی؛ سرعت انجام تشریفات و خروج کامیون‌ها از پایانه مرزی زرباطیه نیز در مدیریت ترافیک کامیون‌های صادراتی و روان‌سازی روند تجارت نقش مؤثری دارد.

وی اضافه کرد: بر همین اساس؛ رایزنی‌ها و پیگیری‌های لازم با هدف تسریع در انجام تشریفات گمرکی از سوی طرف عراقی، تسهیل خروج کامیون‌ها از پایانه مرزی زرباطیه و کاهش زمان توقف انجام گرفته است.