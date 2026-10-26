معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: امسال برای ارائه خدمات ویژه سالمندان یک میلیارد و ۷۱۷ میلیون تومان و برای کمک به هزینه‌های ویژه درمان ۲ میلیارد و ۹۲۳ میلیون تومان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با اشاره به خدمات ویژه سالمندان گفت: در نبمه نخست امسال، هزار و ۴۱۵ نفر از سالمندان در قالب بازدید‌های حضوری و برنامه‌های اردویی از خدمات این حوزه بهره‌مند شده‌اند.

خراعی عرب افزود: ۴۳ هزار و ۷۴۷ خانوار با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر زیرپوشش این نهاد قرار دارند و در نیمه نخست سال جاری، ۷۹۲ میلیارد تومان مستمری به آنان پرداخت شده است.

به گفته وی ۴۳ هزار و ۷۴۷ خانوار با جمعیت ۱۰۰ هزار و ۶۰۳ نفر در استان زیرپوشش این نهاد قرار دارند که از این تعداد، ۲۰ هزار و ۵۲۳ خانوار دارای سرپرست زن هستند و ۷۲۰ خانوار نیز به خانواده‌های زندانیان اختصاص دارند.

خزاعی عرب با اشاره به حمایت از گروه‌های نیازمند خدمات ویژه افزود: ۲۹ هزار و ۱۱۶ سالمند، ۶ هزار و ۹۳۸ بیمار خاص و صعب‌العلاج و ۶۶۸ بیمار زمین‌گیر در استان زیرپوشش این نهاد قرار دارند.

وی افزود: در نیمه نخست سال جاری، ۳۰۲ مورد کمک‌هزینه ازدواج به ارزش ۱۹ میلیارد و ۱۷۴ میلیون تومان پرداخت شده است.

به گفته وی برای ارائه خدمات ویژه سالمندان یک میلیارد و ۷۱۷ میلیون تومان و برای کمک به فرانشیز و هزینه‌های ویژه درمان ۲ میلیارد و ۹۲۳ میلیون تومان اختصاص یافته است.

خزاعی عرب افزود: همچنین چهار میلیارد و ۶۵۸ میلیون تومان برای تأمین لوازم ضروری مددجویان هزینه شده و تعمیر مسکن ۶۱۴ واحد نیز در برنامه قرار دارد.