به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ماه‌هاست که این میدان، تنها یک فضای جغرافیایی نیست؛ بلکه ضربان زنده حضور مردمی است که هر شب با قدم‌هایی استوار، حماسه‌ای تازه از ماندن می‌نویسند. اینجا، جایی است که صدای ایستادگی، از میان جمعیت، ردی از حقیقت را روایت می‌کند.

در میان جمعیت، چشم‌ها به تنوعی خیره‌کننده خیره می‌ماند؛ از نسل‌های کهن که با صلابت سن و سالشان ایستاده‌اند تا جوانانی که با پوشش و سبک روز خود، پیوند میان سنت و مدرنیته را حفظ کرده‌اند. هر کدام از این آدم‌ها، با سلیقه و نگاهی متفاوت، اما با قصه‌ای مشترک، در این میدان حضور دارند: قصه‌ی ماندن در کنار وطن.

خبرنگار ما در میان این جمعیت حماسی، از زبان مردمان مازندران، روایت هشت ماه ایستادگی، وحدت و غیرت اصیل ایرانی را شنید. مردم با نگاهی پر از ایمان، از این بازه زمانی پرفراز و نشیب سخن می‌گویند. یکی از آنان می‌گوید: این ایستادگی، تنها یک انتخاب نیست، بلکه یک وظیفه دینی و اخلاقی است. ما با عشق به وطن، به این میدان آمده‌ایم.

این ایستادگی هشت‌ماهه، نشانه‌ای از اصالت و ریشه‌داری است؛ نشانه‌ای که می‌گوید با هر سن، هر پوشش و هر قشر، ما یک صدا هستیم. یک صدا که در میان طوفان‌ها، فریاد می‌زند: ما ایرانی هستیم؛ مقاوم، متحد و ایستاده.

گزارش از بنیامین مرشدی: