به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون امور فرهنگی اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان از اجرای طرح تربیتی «تا اوج» برای ۶۰۰ نفر از نوجوانان تحت حمایت در تابستان امسال خبر داد و گفت: از میان شرکت‌کنندگان این طرح، ۸۲ دختر برگزیده شده‌اند که با حضور در دوره‌های تکمیلی و با همکاری یک موسسه فرهنگی، برای ایفای نقش موثر در عرصه‌های جهادی و خدمت‌رسانی اجتماعی آماده می‌شوند.

محمدرضا مومی اردستانی، معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان، با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری فرهنگی و تربیتی برای نسل نوجوان افزود: طرح تا اوج در تابستان امسال در سه دوره آموزشی و با مشارکت ۶۰۰ نفر از نوجوانان تحت حمایت اجرا شد. این برنامه با هدف فراهم‌سازی زمینه رشد همه‌جانبه نوجوانان و پرورش توانمندی‌های فردی، معنوی و اجتماعی آنان به اجرا درآمد.

وی گفت: آموزش‌های این طرح طیف متنوعی از موضوعات تربیتی و مهارتی، از جمله تربیت دینی، هویت‌بخشی، تقویت خودباوری، افزایش مهارت‌های ارتباطی، ارتقای عزت‌نفس، مسوولیت‌پذیری اجتماعی، مهارت‌های زندگی و تقویت سرمایه اجتماعی را در بر می‌گرفت. همچنین شناسایی و پرورش استعداد‌های نوجوانان و فراهم‌کردن زمینه شکوفایی ظرفیت‌های آنان از دیگر اهداف این دوره‌ها بود.

مومی اردستانی با اشاره به نتایج این دوره‌ها تاکید کرد: رویکرد این برنامه، به ارائه آموزش‌های نظری محدود نمی‌شود، بلکه تلاش دارد نوجوانان را برای به‌کارگیری آموخته‌های خود در میدان عمل آماده کند. بر این اساس، دختران برگزیده پس از طی آموزش‌های تکمیلی، در عرصه فعالیت‌ها و خدمات جهادی مشارکت خواهند کرد تا با تکیه بر خودباوری، مسوولیت‌پذیری و روحیه خدمت، نقش موثرتری در جامعه ایفا کنند.