به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال نونهالان ایران، چهارمین بازی خود را در گروه R جام جهانی کمتر از ۱۵ سال جمهوری آذربایجان، امروز (۴ آبان) مقابل ویتنام برگزار کرد.

در این بازی که مهدی تاج، رئیس فدراسیون هم از نزدیک آن را تماشا کرد، شاگردان مصطفی قنبرپور به برتری ۴ بر ۳ رسیده و سومین برد خود را در این مرحله کسب کردند.

رضا نوروزی (۲) و حسام احمدلو (۳۱، ۳۲ و ۳۴) برای تیم کشورمان گلزنی کردند.

درحالی که بازی تا آخرین دقیقه با برتری ایران در جریان بود، داور یک پنالتی به سود ویتنام اعلام کرد و سعید مقدسی، دروازه‌بان تیم نونهالان با مهار این پنالتی، پیروزی ملی‌پوشان را حفظ کرد.

سعید مقدسی، طا‌ها طالبی، مهدی دهقان، امیرمحمد مشفقی، مهدی کولیوند، علی اکبر قاسمی، حسام احمدلو و رضا نوروزی ترکیب ابتدایی تیم نونهالان را در این مسابقه تشکیل دادند.

ایران که پیش از این تیم‌های گویان و برونئی را شکست داده و مقابل بوسنی و هرزگوین شکست خورده بود، از ساعت ۱۶:۳۰ امروز در آخرین بازی خود در این مرحله به مصاف موریس می‌رود.