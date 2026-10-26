نشست مسئولان حوزه علمیه خواهران حضرت زینب (س) نایروبی با رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمعی از بانوان فعال فرهنگی و اجتماعی، با محوریت بررسی راهکار‌های توسعه آموزش‌های دینی، توانمندسازی علمی و مهارتی دختران مسلمان و معرفی الگوی زن مسلمانِ اثرگذار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نشست، طرف کنیایی با استقبال از همکاری‌های آموزشی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران، بر نیاز دختران و طلاب جوان مسلمان در کنیا به الگو‌های عینی و موفق زنان مسلمان تأکید کرد و خواستار اعزام استادان خواهر ایرانی، تأمین منابع آموزشی به زبان انگلیسی، برگزاری دوره‌های مهارتی و فراهم شدن زمینه ادامه تحصیل دختران مستعد کنیایی در مراکز علمی و حوزوی ایران شد.

شیخ علی ساموجا، مدیر حوزه علمیه خواهران حضرت زینب (س) نایروبی، با اشاره به جایگاه زنان در جمهوری اسلامی ایران و ظرفیت‌های موجود برای همکاری آموزشی، گفت: برای دختران و طلاب جوان ما در کنیا، دیدن عینی بانوان موفق مسلمان از ایران یک رؤیا و در عین حال یک منبع الهام است. خواندن درباره مفاخر در کتاب‌ها یک موضوع است، اما دیدن یک بانوی نخبه، استاد دانشگاه و مدیر که هم‌زمان همسر، مادر و کنشگر اجتماعی نیز هست، می‌تواند باور و روحیه‌ای عمیق در دختران ما ایجاد کند»

وی افزود: ما نیازمند چنین الگو‌های زنده‌ای هستیم تا دختران مسلمان ما بدانند حیا و ایمان نه‌تنها مانع پیشرفت نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تعالی و عزت زن در جامعه باشد.

مدیر حوزه علمیه حضرت زینب (س) با اشاره به فعالیت این مرکز در زمینه آموزش معارف اهل‌بیت (ع) به بانوان، مهم‌ترین نیاز‌های آموزشی آن را تشریح کرد و افزود: تدریس استادان مرد، به دلیل برخی ملاحظات فرهنگی و تربیتی، نمی‌تواند پاسخگوی همه ابعاد آموزشی، مشاوره‌ای و پرورشی طلاب خواهر باشد. از همین رو این مرکز آمادگی دارد تا امکانات مناسب برای اسکان استادان خواهر ایرانی را فراهم کند تا آنها به صورت دوره‌ای و مستمر در نایروبی حضور داشته باشند.

وی همچنین خواستار برگزاری دوره‌های فشرده سه تا شش‌ماهه برای دختران دانش‌آموخته دبیرستان شد تا آنان در فاصله ورود به دانشگاه، ارتباط خود را با آموزش‌های دینی و معرفتی حفظ کنند.

تأمین متون آموزشی استاندارد به زبان انگلیسی درباره زن و خانواده در اسلام و ایجاد سازوکار اعزام دختران مستعد کنیایی به مراکز علمی و حوزوی ایران، از جمله جامعه‌الزهرا (س)، از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.

وی تأکید کرد: تربیت نیرو‌های بومی و توانمند می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نسل جدیدی از بانوان عالم، مربی و فعال فرهنگی در کنیا و شرق آفریقا باشد.

در ادامه این نشست، سمانه اخوان، نویسنده و فعال اجتماعی، با طرح این پرسش که «زن مسلمان را چگونه می‌شناسید؟» به تبیین جایگاه زن در نگاه اسلام پرداخت و گفت: زن مسلمان را نمی‌توان تنها در یک نقش تعریف کرد. زن مسلمان، هم ستون خانواده و تربیت‌کننده نسل آینده است و هم می‌تواند در دانشگاه، عرصه علم و فناوری، مدیریت، هنر، فرهنگ و فعالیت‌های اجتماعی حضوری مؤثر و تعیین‌کننده داشته باشد.

اخوان افزود: در فرهنگ ایرانی و اسلامی، مادری و همسری از ارزشمندترین مسئولیت‌های زن است، اما این نقش‌ها به معنای کنار گذاشتن استعداد‌ها و توانمندی‌های علمی و اجتماعی او نیست. زن می‌تواند در خانواده منشأ آرامش و تربیت باشد و هم‌زمان در جامعه منشأ دانش، خلاقیت و تحول شود.

مولف آثاری، چون «رمان الماس در تاریکی» و «مغازه شانس فروشی» با اشاره به اهمیت ارائه نمونه‌های واقعی از زنان موفق مسلمان اظهار کرد: برای معرفی الگوی زن مسلمان به نسل جوان، باید از نمونه‌های واقعی و قابل مشاهده سخن گفت؛ زنانی که نشان داده‌اند ایمان، حیا و پایبندی به خانواده می‌تواند در کنار علم، تخصص، خلاقیت و مسئولیت اجتماعی قرار گیرد.

این فعال اجتماعی با اشاره به لیلا عراقیان، معمار و طراح پل طبیعت تهران، گفت: وقتی یک دختر مسلمان می‌بیند که یک زن ایرانی می‌تواند یک اثر معماری شاخص و ماندگار را طراحی کند، درمی‌یابد که زن مسلمان می‌تواند آفریننده باشد؛ می‌تواند بیندیشد، طراحی کند، آموزش دهد و در ساختن آینده جامعه خود سهم داشته باشد.» اخوان همچنین با اشاره به حضور زنان ایرانی در عرصه‌های آموزشی، پزشکی و علمی، خاطرنشان کرد: الگوی زن مسلمان، الگویی است که میان علم و اخلاق، خانواده و جامعه، معنویت و پیشرفت و حقوق و مسئولیت پیوند برقرار می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش زنان در شرایط دشوار اجتماعی و تاریخی گفت: زن مسلمان تنها زمانی الگوی مقاومت نیست که در شرایط سخت قرار بگیرد؛ بلکه در زندگی روزمره نیز با تربیت فرزند، آموزش، خدمت اجتماعی، تولید علم و حفظ کرامت انسانی، در حال ساختن آینده جامعه است.»

اخوان همچنین با اشاره به معلمان شهید مدرسه میناب، پرستاران فداکار و زنان دانشمند، بر اهمیت معرفی زنان مسلمان به‌عنوان الگو‌های علم، ایثار و مسئولیت اجتماعی تأکید کرد.

در ادامه، عفت پدرام‌فر، عضو شورای شهر کاشان و فعال اجتماعی و فرهنگی، با استفاده از تمثیلی متناسب با فرهنگ و زیست‌بوم آفریقا، به تبیین جایگاه حضرت زینب (س) در تاریخ اسلام پرداخت.

وی گفت: اگر بخواهیم برای معرفی الگوی زن مسلمان از یک شخصیت تاریخی نام ببریم، حضرت زینب کبری (س) یکی از روشن‌ترین نمونه‌هاست؛ زنی که هم در خانواده جایگاهی عمیق و عاطفی داشت، هم دانش و معرفت داشت و هم در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ، مسئولیتی بزرگ بر دوش گرفت.

پدرام‌فر با اشاره به درخت بائوباب که در فرهنگ و زیست‌بوم آفریقا نمادی از استقامت و حیات در شرایط دشوار است، افزود: همان‌گونه که در خشک‌ترین مناطق آفریقا، درخت بائوباب با ریشه‌های عمیق و ذخیره آب خود نماد حیات و امید است، حضرت زینب (س) نیز پس از واقعه کربلا برای بازماندگان چنین نقشی داشت؛ در شرایطی که همه چیز از دست رفته به نظر می‌رسید، او امید، انسجام و حقیقت را حفظ کرد.

وی ادامه داد: حضرت زینب (س) نشان داد که زن مسلمان می‌تواند در سخت‌ترین شرایط، هم از خانواده و کودکان حمایت کند، هم حقیقت را بشناسد و هم با شجاعت از آن سخن بگوید. این همان تصویری است که امروز نیز می‌توان از زن مسلمان ارائه کرد: زنی عاطفی و خانواده‌محور، اما در عین حال آگاه، شجاع، مسئول و اثرگذار در جامعه.

عضو شورای شهر کاشان با اشاره به خطبه‌های حضرت زینب (س) در کوفه و شام اظهار کرد: قدرت حضرت زینب (س) تنها در تحمل مصیبت نبود؛ بلکه در قدرت بیان، تحلیل و تبیین نیز بود. او اجازه نداد روایت حادثه کربلا تحریف شود. این نشان می‌دهد که زن مسلمان می‌تواند در عرصه اندیشه و روایت‌سازی نیز نقش‌آفرین باشد.»

وی افزود: امروز نیز دختران مسلمان در کنیا و دیگر کشور‌های آفریقایی می‌توانند از حضرت زینب (س) بیاموزند که ایمان و دانش، حیا و اعتمادبه‌نفس، خانواده و مسئولیت اجتماعی در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.»

پدرام‌فر با تأکید بر اهمیت آموزش و مهارت‌آموزی دختران مسلمان گفت: «جامعه‌ای که به دختران خود فرصت آموزش، مهارت‌آموزی و رشد فکری می‌دهد، در حقیقت آینده خود را می‌سازد. توانمندسازی دختران مسلمان نباید تنها به آموزش دینی محدود شود؛ آنان باید در کنار معرفت دینی، مهارت‌های علمی، حرفه‌ای، ارتباطی و اجتماعی نیز بیاموزند تا بتوانند در آینده معلم، پژوهشگر، مدیر، کارآفرین و کنشگر فرهنگی جامعه خود باشند»

وی در پایان تأکید کرد: حضرت زینب (س) به ما می‌آموزد که زن می‌تواند در عین حفظ هویت دینی و ارزش‌های خانواده، در متن جامعه حضور داشته باشد و در لحظات حساس تاریخی، مسئولیت‌های بزرگ بر عهده بگیرد.

مهدی بیکی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست، حضرت زینب (س) را الگویی برای پیوند میان دانش، ایمان، شجاعت، حکمت و مسئولیت اجتماعی دانست.

وی با اشاره به نام و رسالت حوزه علمیه حضرت زینب (س) اظهار کرد: این حوزه تنها نام حضرت زینب (س) را با خود ندارد؛ بلکه رسالت بزرگی را نیز بر دوش دارد: پرورش زنانی که دانش را با ایمان، شجاعت را با حکمت و معنویت را با خدمت به جامعه درآمیزند.

رایزن فرهنگی همچنین از مردم کنیا به دلیل دوستی و همدلی با مردم ایران در جنگ تحمیلی اخیر قدردانی کرد و از شیخ علی ساموجا نیز به‌طور ویژه برای همراهی و حمایت از مردم ایران در روز‌های دشوار تشکر کرد.

وی با اشاره به مفهوم «Harambee» در فرهنگ کنیا، آن را نماد همکاری و تلاش جمعی برای رسیدن به یک هدف مشترک دانست و گفت این مفهوم می‌تواند با پیام حضرت زینب (س) درباره ایستادگی در کنار یکدیگر برای حقیقت، کرامت و امید پیوند یابد.

در پایان این نشست، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از اهتمام مدیریت حوزه علمیه حضرت زینب (س) نسبت به آینده دختران مسلمان، آمادگی رایزنی فرهنگی را برای پیگیری مطالبات مطرح‌شده اعلام کرد.

وی گفت: موضوع تأمین متون آموزشی، هماهنگی با مراکز علمی و حوزوی ایران، از جمله جامعه‌الزهرا (س)، بررسی امکان اعزام دوره‌ای استادان خواهر ایرانی و طراحی دوره‌های آموزشی و مهارتی برای دختران مسلمان کنیا پیگیری خواهد شد.