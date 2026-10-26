مدیرکل مدیریت بحران استان فارس از آماده‌باش کامل همه شهرستان‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های مسئول برای مواجهه با حوادث احتمالی ناشی از بارندگی‌های شدید و مخاطرات فصلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، غلامرضا غلامی، مدیرکل مدیریت بحران استان فارس، با اشاره به ضرورت ارتقای آمادگی استان در برابر حوادث فصلی اظهار کرد: مدیریت بحران استان با رصد مستمر الگو‌های جوی و تحلیل داده‌های هواشناسی، دستور آماده‌باش کامل را صادر کرده است تا خدمات‌رسانی در صورت وقوع حوادث با بیشترین اثربخشی و کمترین اختلال انجام شود.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش تخصصی نیرو‌های عملیاتی، به برگزاری دوره‌های آموزشی در شهرداری صدرا اشاره کرد و افزود: زنجیره مدیریت بحران از سطوح تصمیم‌گیری تا نیرو‌های اجرایی در میدان امتداد دارد و آموزش پاکبانان، نیرو‌های فضای سبز، تأسیسات و عوامل فنی درباره اصول ایمنی، نقش مهمی در افزایش ضریب ایمنی شهر‌ها دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از مدیریت واکنشی به مدیریت پیشگیرانه و هوشمند ادامه داد: بازنگری در طرح‌های جامع پدافند غیرعامل، تجهیز شهرداری‌ها به امکانات روزآمد و برگزاری منظم مانور‌های تخصصی، از جمله اقداماتی است که برای افزایش آمادگی دستگاه‌ها دنبال می‌شود.

غلامی در پایان، تعامل میان فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و نهاد‌های امدادی را از عوامل مؤثر در مدیریت حوادث دانست و خاطرنشان کرد: استمرار این هم‌افزایی در کنار مشارکت مسئولانه شهروندان، زمینه کاهش خسارات ناشی از مخاطرات فصلی و عبور ایمن از شرایط بحرانی را فراهم می‌کند