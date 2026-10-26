جلسه بررسی موانع حقوقی انتقال سهام، رفع مشکلات پروژه راه‌آهن سیرجان–کرمان و توسعه سرمایه‌گذاری در بازسازی و نوسازی خطوط ریلی استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جلسه مشترک معاونان هماهنگی امور عمرانی و اقتصادی استاندار کرمان با مسئولان شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سرمایه‌گذاران، با هدف بررسی موانع حقوقی انتقال سهام، رفع مشکلات پروژه راه‌آهن «سیرجان–کرمان» و توسعه سرمایه‌گذاری در بازسازی و نوسازی خطوط ریلی استان برگزار شد.

این نشست در محل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و موضوعات مرتبط با رفع موانع حقوقی انتقال سهام میان سرمایه‌گذاران و تسهیل روند اجرای پروژه راه‌آهن «سیرجان–کرمان» مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه بازسازی و نوسازی مسیر ریلی «کرمان–زرند» بررسی شد؛ موضوعی که با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان دنبال می‌شود.

در این نشست، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و سرمایه‌گذاران برای رفع موانع موجود و فراهم‌کردن زمینه پیشبرد پروژه‌های ریلی استان تأکید شد