با پایان مهلت شرکت در بخش رقابتی جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان، داوری آثار و گزارش‌های ارسالی هزار باشگاه با همراهی هزار مربی از تمامی استان‌های کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، با پایان مهلت شرکت در بخش رقابتی ششمین دوره جام باشگاه‌های کتابخوانی، گزارش فعالیت باشگاه‌ها و آثار اعضای آنها برای انتخاب باشگاه‌های برتر، مربیان برتر و آثار برتر در سه بخشنامه به نویسنده، پادکست و فیلم کوتاه موبایلی بررسی و ارزیابی می‌شود.

بر این اساس گزارش فعالیت باشگاه‌ها، از مهم‌ترین مستندات داوری برای انتخاب باشگاه‌ها و مربیان برتر است. این گزارش‌ها تصویری از تلاش مربیان و اعضا در برگزاری نشست‌های کتاب‌خوانی، علاقه‌مند کردن کودکان و نوجوانان به مطالعه، اجرای فعالیت‌های ترویجی، برنامه‌های مشترک و استفاده از ظرفیت فضای مجازی ارائه می‌دهد.

طبق اعلام دبیرخانه این رویداد، مشارکت هزار مربی و هزار باشگاه از همه استان‌های کشور، نشان‌دهنده همراهی گسترده مروجان کتاب‌خوانی و ظرفیت فعالیت‌های مردمی برای گسترش مطالعه در میان کودکان و نوجوانان است؛ فعالیت‌هایی که با همراهی خانواده‌ها و نهاد‌های فرهنگی محلی شکل گرفته و استمرار می‌یابد.

برگزیدگان این دوره در هفته کتاب، در پایان آبان‌ماه، معرفی خواهند شد.